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青少年交通違規7成7是無照駕駛 屏東警方5日起加強取締

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣警局5日起將針對青年少年交通違規加強執法。圖／屏東縣警局提供
屏東縣警局5日起將針對青年少年交通違規加強執法。圖／屏東縣警局提供

青少年無照駕駛常釀禍，根據屏東縣政府警察局統計，今年1至7月，屏東縣青少年交通事故中，有7成7是無照駕駛，為了導正青少年的交通觀念，縣警局將於8月5日至7日在全縣執行「青少年違規取締」專案計畫，針對青少年違規加強執法。

縣警局統計，今年1月至7月，未滿24歲的青少年的交通事故共612件，其中駕駛人無照駕駛473件，占了77％；事故也造成11名青少年死亡，其中有3人就是無照駕駛事故死亡。

屏東警分局1至6月也舉發青少年交通違規1118件，除了無照駕駛，常伴隨闖紅燈、逆向行駛、未依規定兩段使左轉、未戴安全帽等違規，顯見青少年行車安全觀念及交通安全規則熟知度不足，容易造成嚴重事故。

警方因此決定於5日至7日在全縣執行「青少年違規取締」專案計畫，並結合屏東監理站增加路檢聯稽班次，加強取締24歲以下青少年交通違規取締。警方提醒，家長應當負起教育責任，給予孩子正確的法治觀念，切勿貪圖一時方便未考取駕照便騎機車上路，忽略遵守交通法規的重要性。

青少年無照駕駛行為除要處以6000元至2萬4000元罰鍰外，違規人及監護人也必須接受「道安講習」4小時，希望青少年不要以身試法。

交通事故 屏東縣政府

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