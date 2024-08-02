卓揆高雄勘災不見立委黃捷 這3人爭市長初選頻卡位

行政院長卓榮泰今南下高雄勘災一整天，表態參加民進黨市長初選的立法委員邱議瑩、林岱樺以及許智傑，爭相搶在卓揆身邊露臉、卡位搶鏡頭，8名立委中，想角逐高市長初選的賴瑞隆沒出現，邱志偉沒現身，連黃捷也不見人影。

卓揆在寶業滯洪池致詞時提及高雄蓋了很多滯洪池，在過去幾年洪水治理方面發揮極大的效果，卓揆並當場唱名民進黨邱議瑩、許智傑、林岱樺、李昆澤、李柏毅，還有黃捷委員，都非常清楚，選區和這有關的都感受到這方式是好的、是對的。

想爭取民進黨高雄市長初選提名的林岱樺，在現場亦步亦趨地跟在卓揆身邊，許智傑則是沒安排發言，搶下麥克風，硬是說了幾句，邱議瑩在許智傑致詞完及時趕到現場，兩人互動曖昧，許智傑和邱議瑩私下耳語時，逗得邱露出招牌笑容，兩人把林岱樺晾在一旁，似乎未將林放在眼裡。

高雄市8名立委，卓揆當場點名6人，少了賴瑞隆、邱志偉，賴、邱2人不在滯洪池現場，因此沒被卓揆點名讚揚，但黃捷人也不在，卻也被卓揆唱名；原本現場沒多少人注意黃捷不在，但卓揆特別點了黃捷，外界發現黃捷此時卻沒陪同卓揆一起勘災，又再度喚起當時高雄市民飽受凱米狂風暴雨摧殘時，黃捷人不在高雄的回憶。