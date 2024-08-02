高雄加盟展百家品牌齊聚 估創造15億元商機
高雄連鎖加盟展今天在高雄展覽館登場，台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，此次展覽是近20年來規模最大，今年預估在高雄創造5000個就業機會，約新台幣15億元商機。
吳永強會前接受媒體聯訪時表示，現在是青年創業以及台灣品牌國際化非常好的時機點，尤其結合AI有很多嶄新被動生財模式，像是自助洗車、無人店等，而加盟規模也有很多模式，包括小型攤車近年備受年輕人青睞。
2024高雄連鎖加盟創業展今天起至5日在高雄展覽館，主辦單位表示，今年有上百個連鎖品牌、近300格展覽攤位，也是20年來最大高雄加盟展，提供南台灣有志創業民眾及畢業季社會新鮮人職涯參考的選擇。
高雄市青年局長張以理表示，高雄提供最高200萬的青年創業貸款，外加最高50萬元不用償還的創業補助，這些福利都只有在高雄創業才有，鼓勵年輕人來高雄創業圓夢。
吳永強表示，現在是青年創業及台灣品牌國際化非常好的時機點，台灣連鎖加盟促進協會日前率團赴馬來西亞，成功爭取主辦2026世界連鎖加盟年會，屆時將由台灣舉行一系列國際會議及展覽，對提升台灣連鎖加盟業國際地位及促進經濟發展具有重要意義。
台灣連鎖加盟促進協會指出，為了促進海外拓展腳步，不少品牌也紛紛上市上櫃，以今年參展的築間餐飲集團為例，自2023年底興櫃開始，就持續推動新品牌展店計畫，目前已在香港銅鑼灣及旺角開出4個品牌、4家分店，更在香港旺角打造海外首個「築間餐飲聚落」，成功打響台灣品牌。
此外，不少加盟品牌為了持續創造話題，也推出IP聯名，如拉亞漢堡聯名七龍珠、鮮茶道推出寶可夢系列周邊、麥味登與職籃球隊富邦勇士推出聯名杯等等，透過形象鮮明的角色帶出品牌特色搶攻年輕人市場，並研發特色周邊商品吸引消費者目光。
展場中聚集不少手搖飲品牌，包括鮮茶道、TEATOP第一味、Mr.Wish、三分春色、莊記鴛鴦奶茶等。高雄起家的三分春色表示，近年不少年輕人加入連鎖品牌事業，但礙於資金、場地、租金等考量，三分春色也推出「柒和茶」攤車加盟服務。
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