東引軍事越野障礙賽 3天賽程挑戰全台最「硬」

東引軍事越野挑戰賽今起連續3天舉辦，期間將有逾1400名選手齊聚東引，挑戰號稱全台難度最高之路跑賽事。

東引鄉公所新聞資料指出，2024東引軍事越野障礙賽今起至4日止於東引鄉舉辦，特色為結合軍事障礙及路跑，參賽者除可在平日未對外開放之「中柱坑道」內跑步，還能跑進東引村莊，實際感受東引美景美食與濃厚人情味。

今天上午首批參賽選手抵達東引，由東引鄉長林德建、鄉代主席陳子驎領軍的東引鄉民加油團，已經在中柱港等候選手們。待選手們步入碼頭紅橋時，加油團努力揮動手中的歡迎標語與加油棒，用島民的熱情，迎接遠道而來的參賽者們。

今天下午「500障礙挑戰賽」率先於西引500障礙場登場，報名選手須在限時10分鐘內，共同通過包括獨木橋、匍匐前進、壕溝、高跳台、板牆與爬竿等障礙。而比賽使用設施為軍方既存，提供選手類當兵訓練之沉浸式體驗。

通過重重障礙抵達終點後，不少跑者直呼「很有趣」。從台灣本島來參加的張先生說，馬拉松著重訓練下半身，但障礙賽中爬竿等項目需要一定臂力才能過關，相當具有趣味性與挑戰性。比賽結果，男子組前3名為周子勤、李智群、曾勇；女子組3名則為謝汝秕、曾夙靖、劉素雅。

東引鄉公所指出，東引軍事越野障礙賽明日賽程為4.5K前線偵查組，重頭戲的8.5K資深玩家組及16K職業選手組，將於周日登場。而為讓參賽者們不虛此行，賽事亦規劃多項周邊活動，包括美食文創市集、全民國防之夜間例行操演、選手之夜等，盼跑者留下好成績，也帶走寶貴回憶。