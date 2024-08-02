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管碧玲金門感恩之旅 直言「放下政治」兩岸可找到解方

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
海委會主委管碧玲（左）今天低調造訪金門，並拜會金門縣長陳福海，兩人相見歡。記者蔡家蓁／攝影
海委會主委管碧玲（左）今天低調造訪金門，並拜會金門縣長陳福海，兩人相見歡。記者蔡家蓁／攝影

海委會主委管碧玲今天低調造訪金門，除了慰勉海岸巡人員值勤的辛勞，也到包括海印寺、金門縣紅十會與金門縣政府拜訪致謝，她說，「時間的沈澱讓問題可以解決，過程中很多人努力，我來一一致謝」，管碧玲表示，很高興8月7日胡姓釣客可以回家，希望綁在一起的事情都能一一解套；她提及，如果我們能夠「放下政治」，直接面對問題，兩岸都有智慧找到解方。

管碧玲今天偕同金馬澎分署長陳泗川、第十二巡防區指揮部主任甘禮維、第九岸巡隊隊長吳孟哲等人，展開馬拉松式的金門感恩之旅 ，據了解，管碧玲其實先前就來過金門數次督導海岸巡業務，但都行程保密，知道的人不多。

管碧玲在上午8點30分到金門第一名剎海印寺參拜，並跟住持釋性海、金門紅十字會長洪國正、總幹事呂忠飛一起茶敘，她感謝海印寺在第一時間協助為兩罹難漁民超渡念經，也感謝紅十字會一直以來的協助。據瞭解，紅十字會則提出，希望未來有類似的事情，由非官方的紅十會來處理，用兩岸紅十字會對接模式，應該處理起來會比較快。

據了解，管碧玲此行神色輕鬆不少，對於記者的提問，也都一一回答，她說，希望綁在一起的所有事情，能夠一一解套，海巡在第一線兩岸之間，一方面要執法，一方面要救生救難，執法部分內容都是兩岸法制體系裡面共同的目標，所以這部分，過去有兩岸協同執法，因為執法內容都是兩岸法制體系裡面共同的項目目標。

管也提到，這次協商能夠形成共識很不容易，終於找到雙方給予對方最大體諒所形成的共識，我們都相當平等，解決所有難題，就顯示說，如果我們能夠「放下政治」，直接面對問題解決的時候，兩岸都有智慧找到解方，我們也希望能夠在這樣的經驗之下，持續努力，透過這些努力，不斷聯繫協商，讓一切恢復原狀。

管碧玲說，海巡署在第一線，執法的內容，都是兩岸法制體系共同的目標，用來維護海洋的秩序；海上救生救難，需要兩岸合作，創造兩岸人民的福祉，所以需要往善的循環發展，她也指示同仁，過去兩岸協同執法的窗口，都趕快聯繫起來，努力促使一切恢復原狀，還有一段路要走，還要一起努力。

海委會主委管碧玲（左）今天低調造訪金門，並拜會金門縣長陳福海，但未開放採訪。圖／民眾提供
海委會主委管碧玲（左）今天低調造訪金門，並拜會金門縣長陳福海，但未開放採訪。圖／民眾提供
海委會主委管碧玲（右三）今天低調造訪金門，展開感恩之旅，並親赴太武山參拜，與住持釋性海（左四）、金門紅十字會長洪國正（右二）、總幹事呂忠飛（右一）等人合影。圖／民眾提供
海委會主委管碧玲（右三）今天低調造訪金門，展開感恩之旅，並親赴太武山參拜，與住持釋性海（左四）、金門紅十字會長洪國正（右二）、總幹事呂忠飛（右一）等人合影。圖／民眾提供
海委會主委管碧玲（左二）今天低調造訪金門，展開感恩之旅，致贈紀念品給金門紅十字會長洪國正（右三）、總幹事呂忠飛（右二）。圖／民眾提供
海委會主委管碧玲（左二）今天低調造訪金門，展開感恩之旅，致贈紀念品給金門紅十字會長洪國正（右三）、總幹事呂忠飛（右二）。圖／民眾提供
海委會主委管碧玲（右二）今天低調造訪金門，並親赴太武山參拜，在住持釋性海（左二）、金門紅十字會長洪國正（左一）、總幹事呂忠飛（右一）等人的引導下，參觀寺內景緻。圖／民眾提供
海委會主委管碧玲（右二）今天低調造訪金門，並親赴太武山參拜，在住持釋性海（左二）、金門紅十字會長洪國正（左一）、總幹事呂忠飛（右一）等人的引導下，參觀寺內景緻。圖／民眾提供

管碧玲 紅十字會 金門

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