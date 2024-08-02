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凱米重創高雄工業區 卓揆巡受災廠商允諾降利貸款利率

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
行政院長卓榮泰（前左）巡看受災工廠，筆劃著淹水水位到他的胸膛。記者林保光／攝影
行政院長卓榮泰（前左）巡看受災工廠，筆劃著淹水水位到他的胸膛。記者林保光／攝影

凱米風重創高雄，行政院長卓榮泰今天下午視察高雄仁武產園區，一路看路邊仍有廠商剛清出的垃圾，又巡看過廠商對這次淹水的標示高度後，頻向受災廠商道歉。他表示，要降低受災廠商的貸款利率，要經濟部比照補助農損一樣，「從速認定、簡化流程、補償到位」來補彌補廠商最起碼的損失。

高雄仁武產業園區地處低窪，7月25日受凱米颱風侵襲，附近仁武排水等渠道積水溢提，大水積入工業區，造成嚴重水患；36家廠商因成品、原料、設備遭淹水受損，損失不貲。據仁武產業園區管理分局統計，廠商至少損失3.6億元。今天下午廠商趁卓榮泰巡視仁武園區，希望政府協助降低貸款利率，要求做好仁武工業區的排水，以及淹水即時資訊，免得廠商來不及避災。

卓榮泰表示，針對淹水住家在制度上有些補助，對中小型企業也有現行的辦法，可是現行補助已經行之多年，受害人民仍覺稍有不足，看能不能再優化一點，除了工廠，路邊的小商店、小店家根本什麼都沒有，他希望小商店、小店家，也能得到政府的協助，他已請經濟部研究，對小商店、小店家，有一定金額給予加長償還年限，同時把現在補助的2.72％貸款利率再往下降。

卓榮泰說，如果這個可行，也要適用到工業區來，把利率往下降，貸款金額的上限，只要廠商提得出損失證明，需充分資金來運用，「這個都有」，這部分經濟部正在研議，會儘速提出可行辦法。

「我不能保證大雨不會再來，但我們要做到雨來的時候一定要降低受害程度。」卓院長說，現在最最重要的是，在今年有些應急、馬上要處理的事，包括拓寬後勁溪，將工業區的水引到後勁溪的排水系統，要確知能不能做、多久能做好。

他說，「這是上天給我們的考題，我們要通過這項考驗」相關補助、交通工程的復建，以及水利應急處理，今年可以用災害準備金=力甚至第二預備金等等，要應急拿出來用；比較大型、結構性的，如有不夠，可再檢討，明年的部分會從明年的總預算和明年「剩下不多的前瞻預算」中挪一點出來，用在防洪治水和交通建設。

卓榮泰說，針對這次受損的地方多做一些，讓災害損失降低，對工業區的補助，經濟部儘快研議出來，要跟農損一樣，「從速認定、簡化流程、補償到位」來補彌補廠商「頭家」最起碼的損失。

行政院長卓榮泰看過廠商標示淹水水位，轉頭時頗傻眼。記者林保光／攝影
行政院長卓榮泰看過廠商標示淹水水位，轉頭時頗傻眼。記者林保光／攝影
行政院長卓榮泰（左三）由高雄市長陳其邁（左二）等人陪同，今天下午巡視仁武工業區，路邊還堆有水災後的垃圾。記者林保光／攝影
行政院長卓榮泰（左三）由高雄市長陳其邁（左二）等人陪同，今天下午巡視仁武工業區，路邊還堆有水災後的垃圾。記者林保光／攝影
廠商在卓揆來訪，指著淹水地圖，希望政府協助做好排水及獲降低受災廠商的貸款利率。記者林保光／攝影
廠商在卓揆來訪，指著淹水地圖，希望政府協助做好排水及獲降低受災廠商的貸款利率。記者林保光／攝影
仁武產業園區廠商向卓榮泰和陳其邁，提出希望政府提供致災的即時資訊，好讓廠商做好避災反應。陳其邁回答會整套來做。記者林保光／攝影
仁武產業園區廠商向卓榮泰和陳其邁，提出希望政府提供致災的即時資訊，好讓廠商做好避災反應。陳其邁回答會整套來做。記者林保光／攝影

凱米颱風

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