屏東擴大食物中毒檢驗量能 建置邦克列酸等技術

屏東縣檢驗中心著手建立病菌檢驗能力，今年陸續建置邦克列酸及食物中毒致病菌技術，免去將檢體委外送驗，縮短檢驗時效1至2週。

屏東縣府今天發布新聞稿表示，寶林茶室食物中毒案發生後，因應縣內疑似食物中毒通報案件，相關檢體得以快速檢驗，著手規劃擴充食物中毒檢驗量能，建置邦克列酸及食物中毒致病菌檢驗技術，期能建立在地化、即時化檢驗系統

屏東縣檢驗中心主任張菊香告訴中央社記者，以往若發生食物中毒案，食餘及環境採檢樣後由中央協助檢驗，現在技術已建置完成，可以縮短檢驗時效1至2週。

縣府統計，統計今年至6月底，送驗件數已超越去年整年度檢驗件數。屏東縣檢驗中心目前有動物用藥、農藥、環境及濫用藥物檢驗等，新增邦克列酸及食物中毒致病菌食品檢驗，建立在地病菌檢驗能力，保障民眾健康。

縣府提及，中心也可提供食品業者完善的食品檢驗；提醒民眾選購食品時，應留意販賣場所的環境衛生及店家的食品儲存方式，購買後盡快食用及低溫保存，避免產生腸胃道不適，進而避免食物中毒憾事發生。