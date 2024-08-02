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視察高捷岡山車站 林欽榮：拚2027年底通車至RK6

中央社／ 高雄2日電
高雄市副市長林欽榮今日前往視察高捷RK1岡山車站跨站天橋、站前廣場，及岡山路竹延伸線RK2至RK6站工程進度。圖／捷運局提供
高雄市副市長林欽榮今日前往視察高捷RK1岡山車站跨站天橋、站前廣場，及岡山路竹延伸線RK2至RK6站工程進度。圖／捷運局提供

高雄市副市長林欽榮今天視察高捷岡山路竹延伸線RK1岡山車站周邊交通動線規劃，林欽榮說，目前岡山車站每日搭乘人數為3500人次，RK2至RK6工程進度也微幅超前，力拚2027年底通車。

林欽榮今天視察RK1岡山車站跨站天橋及周邊交通動線規劃以及RK2、RK3整體施工進度。

林欽榮表示，岡山路竹捷運延伸線二階RK2至RK6段工程進度微幅超前，目前進行BSS7主變電站結構體施工、岡山溪橋至本工路路段基樁、自來水管改遷、明溝加蓋及後續捷運主體等工程，力拚2027年底完工通車。

根據捷運局現場簡報，RK1站從今年6月30日起試營運，尖峰時刻平日4至6分鐘一班列車，平均每日搭乘人數達3500人次，預估9月開學後運量將再提升。

林欽榮說，為因應9月後運量增加，已要求捷運局儘速協調台鐵公司，開放站前停車場供旅運接駁使用，並請岡山分局在RK2至RK6施工期間，尤其是尖峰時間，加派警力與疏導交通順暢、確保市民行車便利與安全。

此外，RK1南側停車場，台鐵公司已徵得停車場經營業者，將儘快對外營運；北側停車場目前由台鐵辦理委外營運規劃中，為讓民眾可提早使用，預計8月中下旬先行對外開放。

捷運局表示，市府將持續推動RK2、RK3、RK6場站聯合開發，滿足沿線科技產業居住需求，並提供托育及商業設施，充實岡山及路竹生活機能，使高雄成為宜居、友善、便利的科技大城。

岡山車站 捷運 林欽榮

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