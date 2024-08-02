高市上半年飲品冰品抽驗 2件標示不合格17件腸桿菌超標
夏日炎炎，冰品飲料是必備消暑品，高雄市衛生局今年上半年針對轄內飲品及冰品進行抽驗，共149件，其中2件標示不合格，皆已依法裁罰並改正完成；17件腸桿菌科超標與衛生標準不符，經限期改善後再進行抽驗均合格。
高雄市衛生局針對轄內的手搖飲店、冰果店、咖啡店及餐廳等，現場調製的飲品及冰品進行抽驗，抽驗冰品、冰塊、手搖飲料、果汁、配料等，檢驗衛生標準、防腐劑、著色劑、甜味劑、咖啡因、 總糖量、總熱量等。
其中1件總糖量及總熱量與標示不符，1件咖啡未標示總糖量、總熱量及原產地，依食品安全衛生管理法裁罰4萬元及3萬元罰鍰。另外17件腸桿菌科超標與衛生標準不符，依違反食品安全衛生管理法責令業者限期改正，經限期改善後再進行抽驗均合格。
衛生局表示，將持續進行無預警擴大稽查抽驗工作，保障民眾食用飲冰品的衛生安全。相關抽驗結果可上食安地圖（https://foodmap.kchb.gov.tw/）查詢，也可撥打食品衛生科專線：07-7134000轉食品衛生科。
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