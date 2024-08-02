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高捷岡山車站已通車 岡山路竹線二A階段拚2027年底完工
高雄捷運RK1岡山車站6月30日起試營運，至今平均每日搭乘3500人次。高雄市副市長林欽榮今日前往視察，包括跨站天橋及站前廣場都已完工，旅客搭乘更方便；另外岡山路竹延伸線RK2至RK6站工程進度目前微幅超前，力拚2027年底完工。
岡山火車站後站人口稠密，但民眾搭火車需經過地下道，相當不便，為解決車站前後站往來不易，捷運局同時興建跨站天橋，目前已開放通行，未來天橋上將設置連通道進入台鐵站支付費區供旅客搭乘火車。
另外岡山站前廣場也已點交給台鐵與交通局等單位。南側停車場已由台鐵公司徵得停車場經營業者，預計8月3日對外營運；北側停車場則正辦理委外營運規畫，為了提供民眾轉乘停車需求，市府也先進行規畫，8月10日開放停車使用。
林欽榮今天也巡視岡山路竹捷運延伸線二A階段RK2至RK6段工程，目前工程實際進度9%，較預定進度微幅超前0.26%，將力拼2027年底完工通車。至於二B階段RK7至RK8路段，將配合公路局台1線路竹區拓寬工程，進行捷運工程設計及施工作業，預計2029年完工。
捷運局表示，捷運岡山路竹延伸線串聯南部半導體S廊帶，包括高雄路竹科學園區、橋頭第二園區、楠梓科技產業園區、岡山本洲產業園區等產業基地。RK1站西基地土地聯發案目前已成功招商，東基地也於6月28日公告招商，完成後將成為北高雄的商業新地標。
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