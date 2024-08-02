「古典樂威而鋼」闖港都！38個行政區8月17日性感起舞

將藝術帶出劇院，以舞蹈走入民間，衛武營自2022年起支持藝術家周書毅「波麗露在高雄」舞蹈旅行計畫，2年間已舞進高雄24個行政區，17日將繼續沿海線，舞遍38個行政區。

波麗露的音樂神秘又磅礡，古早被稱作古典音樂裡的「威而鋼」。

衛武營國家藝術文化中心今天發布新聞稿，衛武營藝術總監簡文彬表示，推行「波麗露在高雄」初衷就是要讓表演藝術走出衛武營，把接觸藝術文化的機會提供給每個人。過去2年已在24個行政區、30多個公共空間和逾1萬6千名觀眾相遇，期待今年的海線之旅能認識更多新朋友。

「波麗露在高雄」編舞暨計畫發起人，也是衛武營駐地藝術家周書毅分享，這首舞曾在英國倫敦、美國紐約起舞，回到台灣各地巡迴百場演出後，「波麗露在高雄」在單一城市創造找尋舞蹈與社會連結的能量，遇見許多第一次觀看現代舞的民眾，彷彿走出戶外就是它命定的責任。

周書毅說，在高雄各區走訪這些年，他們分享舞蹈，居民回饋感受和想像，對他和舞者而言，這才是藝術生命的開始，也是一連串「打開」過程，打開身體、打開對藝術的好奇心。

「2024 波麗露在高雄－那片海」以高雄國際機場飛機觀景台作為首站，17日啟程，開啟為期8週的舞蹈旅程，將舞蹈帶進旗後礮臺、永安鹽田彩繪村、蚵仔寮藍色公路前廣場、茄萣海岸公園等靠海漁村、市場、廟宇等常民集會場所，巡演尾聲10月4日、5日將抵達去年因颱風取消的那瑪夏區起舞，完成高雄38個行政區巡禮。

舞遍高雄後，波麗露團隊將全員回到衛武營歌劇院，再現睽違14年在劇場演出的「1875拉威爾與波麗露」2024劇場重製版。表演將結合紀實影像放映、新增樂曲選用、劇場舞台燈光效果等設備運用，讓重製版在走過高雄戶外3年風景後，呈現不同樣貌。

周書毅表示，回到劇場，改採售票方式，也希望能找到曾看過或聽過這作品的每個人，買下一張票，給予「波麗露在高雄」這些年累積最大的支持。