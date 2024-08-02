空汙抵換能救南部？環團轟「騙局一場」：全為了開發案

南部工業區的空汙問題嚴重，根據前環保署的健康風險評估報告，高雄各臨海工業區的總致癌風險已超過千分之一、超過全國平均，環境部提出空污增量抵換處理原則修正案，今日在南部舉辦研商會議，環團質疑抵換原則一再修改，僅是讓當地開發案的環評能加速通過，審查制度不明，根本無法大幅減少高雄的空汙。

高雄台南空汙嚴重，環境部為了開發提出1:1至1:1.4不等的比例做空汙抵換，固體污染源、移動污染源減少的空汙要全數或打折給新開發案抵換，「等於污染又回來了，僅減少極少量空汙」，且開發的抵換計畫查核不透明，全是為了在三級空品區通過環評而想出的騙術。

台灣反空汙大聯盟召集人洪秀菊表示，環境部推動空品標準修正草案，預計讓PM2.5年平均值從15微克／每立方公尺，至2030年降至12，應訂在10以下，讓地方與民間有更多努力空間，直言是因應新開發案，新增抵換來源包括掃街、樹木認養，卻未規範哪個單位負責查核，形同淪為黑箱，要求退回草案。

洪秀菊說，大林蒲已是需要遷村的空氣重汙區，環境部使用電動車，來解決開發單位增量抵換原則，但這樣的抵減只是讓新開發案的空汙淨增量不增加，對當地而言，「好不容易減少的空汙，怎能再將量提供給開放案做抵換！」長期而言整體空汙量無法下降，全是環境部朝三暮四的話術騙局。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英說，南部許多三級空品區有不少環評案採空汙抵換，環委理應了解南部空品一直無法達標，不得已才透過空汙抵換以通過開發案環評，「是假抵減、真汙染」。金煙囪文化協進會發言人陳玉西說，環境部應參考新加坡裕廊島石化專區，管控沿海工業區空汙排放、舊廠減量、新駐工廠嚴格管理。

「空汙抵換是一個騙局！」陳椒華表示，空汙抵換原則並非「辦法」，無法令約束力、查核機制不清，外界無從得知開發案每年實際抵換情形，一切全為了在三級空品區通過環評而想出的騙局，她舉例業者在旗山減少一個金爐，就能在林園、臨海工業區增加不只一個工廠，未來減少移動汙染源、掃街等都能用來設置焚化爐、工廠。

環境部今日在簡報中解釋，空汙抵換原則在111年修正後納入多元抵換來源，目前抵換來源包括固定汙染源、車輛汰舊換新、逸散汙染源等，而開發行為空汙增量納入抵換以「固定汙染源」為主，強調南部在抵換比例超過1比1.2以上的空汙增量抵換後，汙染淨增量大幅減少，原本預期環評區域的每年預期增量超過6千公噸，但抵換後經淨增量僅1千餘公噸，環境負荷量降低。

大氣環境司說明，此次抵換處理原則修正草案的重點在於納入施工增量並新增抵換來源，抵換項目新增低汙染施工機具、低汙染運輸車隊，施工階段增加街道揚塵洗掃和認養空品淨化區，且政府補助設置的金爐不納入抵換，僅限既存紙錢處理設施汰換、增設防制設備，開發單位在環評審查階段須提出合作協議書並在環評書件承諾採行抵換措施。