連江縣長力邀青年返鄉 笑稱零用錢不夠多「會暗示你們爸媽多給一點」
連江縣今天下午舉辦大專青年座談會，邀在台灣就讀大學以上的在地青年座談，縣長王忠銘當場化身人才顧問，力邀在座青年投身公務員行列，畢業後返鄉服務。
連江縣政府教育處指出，大專青年座談會共吸引31名在台灣就讀大學以上的在地青年參與。座談會以「把自己活出一道光」為主題，除邀請「仙女老師」余懷瑾透過三創思維與六頂思考帽，帶領學生思考問題與培養解決能力，更邀請王忠銘與多名局處首長與學生對談。
王忠銘在對談時化身人力顧問，大力向在座同學「推銷」當公務員好處，以社工體系為例，連江縣政府正式公務員起薪為新台幣5萬3000元起，並強調只要夠努力，升上10職等「月入10萬不是夢想」，加上馬祖逼近零失業率，溫情喊話青年們畢業後可回馬祖工作。
王忠銘還請同學發言前，先告訴他「爸媽是誰」，因為馬祖人際關係緊密，只要講出父母名字，就能大概知道其背景；而同學如果覺得零用錢不夠多，也可以向他反映，「我會暗示你們爸媽多給一點」，引起現場學生們會心而笑。
參與同學也踴躍提出建議，包含連江縣政府公部門暑期工讀內容能更豐富，比方說可規劃淨灘等公益服務、連江縣動物之家人力不足問題，以及是否提供身障者更多就業機會等；也有同學大膽發問「馬祖什麼時候有自由落體」，均獲得局處首長們正面回應。
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