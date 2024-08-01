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經5年努力 屏東分署21萬公頃林地獲國際森林驗證

中央社／ 屏東縣1日電

林業及自然保育署屏東分署經過5年努力，全區面積逾21萬公頃林地，今年通過森林管理委員會（FSC）驗證，不僅完整保護林地，每年碳吸存量達26萬公噸，為永續地球努力。

林業署屏東分署今天發布新聞稿指出，森林管理委員會是國際上最被信賴的森林驗證標準之一，能通過森林管理（Forest Management）驗證，代表森林作業兼顧環境友善、社會有益、經濟可行等面向，為負責任森林經營者。

屏東分署表示，為執行國產材自給率提升、台灣18項永續發展目標（SDGs）、2050淨零排放國家重點政策，盤點轄內森林資源、建立永續木材生產中心及負責任森林經營模式，主動參與FSC FM驗證，經過5年努力，分階段將轄屬林地加入驗證範圍，今年全區通過驗證，林地總面積達21萬7606公頃。

屏東分署指出，參與驗證期間，每年執行上萬次林地巡護工作、數百公頃造林作業、數十場公私協力溝通平台會議等，將驗證林地範圍從最初枋山溪國有林，有計畫性擴增至全轄區。

同時完整保育面積超過17萬公頃的高保育價值森林及天然林，每年生產超過6500立方公尺國產材，有效增加木材自給率；每年碳吸存量達26萬公噸，也為減緩氣候變遷做出實質貢獻。

屏東 林業署 氣候變遷

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