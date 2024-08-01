快訊

桃園社區驚見未爆彈！現場拉封鎖線 軍方急赴現場確認

「想跟妳說不要浪費票」網紅曝戴資穎心痛對話

買1顆水煎包就中千萬！統一發票15名千萬幸運兒 中獎清冊出爐

颱風過後原水濁度上升 自來水公司強調供水無虞

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
凱米颱風襲台高雄原水濁度飆高需調度用水，目前取水源頭改以透過曾文南化水庫水源和伏流水，混合高濁度原水，將水質淨化為可配予民生用水的水準。圖／立委林岱樺辦公室提供
凱米颱風襲台高雄原水濁度飆高需調度用水，目前取水源頭改以透過曾文南化水庫水源和伏流水，混合高濁度原水，將水質淨化為可配予民生用水的水準。圖／立委林岱樺辦公室提供

凱米颱風襲台，造成南部地區多處災情，山區豪大雨也造成水源濁度提升，讓民眾十分擔心，立委林岱樺今天特地前往台灣自來水公司第七區管理處澄清湖淨水廠，確認凱米颱風過後，高雄地區民生用水及供水情形，台水公司表示，水廠每日監控原水濁度、酸鹼值與餘氯等數值均符合標準，水質正常確認可以提供民眾使用。

自來水公司表示，本次風災過境遭遇高雄原水濁度飆高需調度用水，目前取水源頭改以透過曾文南化水庫水源和伏流水，混合高濁度原水，將水質淨化為可配予民生用水的水準，目前預計尚需兩週以上的時間，場區水質濁度才會逐步下降。

林岱樺強調，中央與地方政府有共同的責任供應安全的用水，滿足基礎民生所需，未來相關單位也要加強盤點備援水源及調配供水能力，面對颱風過境或淹水等災情，加強戒備淨水廠的防護及正常供水功能，避免天災因素使供水品質遭到衝擊。

凱米颱風襲台，立委林岱樺（右）今天到台灣自來水公司第七區管理處澄清湖淨水廠，確認凱米颱風過後，高雄地區民生用水及供水情形。圖／立委林岱樺辦公室提供
凱米颱風襲台，立委林岱樺（右）今天到台灣自來水公司第七區管理處澄清湖淨水廠，確認凱米颱風過後，高雄地區民生用水及供水情形。圖／立委林岱樺辦公室提供

凱米颱風 南化水庫 水質

延伸閱讀

凱米颱風重創南部 林岱樺籲政府提供30萬無息貸款

林岱樺籲中央提供30萬無息貸款 協助凱米受災戶

被國防大學「慰留2次」…5軍人退伍陳情總統府 綠委出面終解套

申請退伍未果…國防大學5教師遭刻意拖延 綠委：應保障軍職權益

相關新聞

凱米颱風致災…民眾遇淹水未拍照怎麼辦？ 南市府這樣說

「凱米」颱風為全台帶來致災性降雨量，台南市長黃偉哲為體恤受災家戶，除立即啟動淹水救助外，也請社會局協調各區公所從速、從簡...

一張照看高雄凱米前後機車兩樣情 網揭慘況：車流量明顯變少

凱米颱風重創高雄，數百輛機車泡水，連帶車牌也被水沖走，不少人在風雨過後撿到車牌，也有失主在臉書社團貼文找自己車牌；有網友...

水淹「水龍頭」故鄉 彰化縣政府研擬多項治水方案

凱米颱風帶來豪雨，加上大潮影響，造成洋仔厝溪沿岸鹿港鎮頂番里、溝墘里及和美鎮南佃里一帶，淹水災情嚴重，工廠、住家泡水，還...

颱風過境猴硐禿一片慘變「河童」 山頭砍樹市府警告最重罰60萬

日前凱米颱風來襲，但雨過天晴後猴硐民眾發現甕仔罈橋上方水保山坡地竟禿了一大片貌似河童禿頭，目測約有數十棵樹被砍光，影響當...

凱米重創牡蠣產業 蚵農憂越南蚵趁機進口大賺颱風財

強颱凱米強風豪雨重創西部牡蠣養殖，產量面積大的嘉義縣受創甚鉅，東石鄉、布袋鎮沿海出現十級強陣風及6公尺高的大浪，逢大潮加...

台鐵西幹線八掌溪橋路基流失掏空、鐵軌懸空 拚明搶通

強颱凱米強風豪雨，7月25日下午造成台鐵八掌溪橋南橋台路基沖刷淘空，鐵軌懸空，嘉義南靖至台南後壁間無法通行，交通部長李孟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。