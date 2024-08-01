颱風過後原水濁度上升 自來水公司強調供水無虞
凱米颱風襲台，造成南部地區多處災情，山區豪大雨也造成水源濁度提升，讓民眾十分擔心，立委林岱樺今天特地前往台灣自來水公司第七區管理處澄清湖淨水廠，確認凱米颱風過後，高雄地區民生用水及供水情形，台水公司表示，水廠每日監控原水濁度、酸鹼值與餘氯等數值均符合標準，水質正常確認可以提供民眾使用。
自來水公司表示，本次風災過境遭遇高雄原水濁度飆高需調度用水，目前取水源頭改以透過曾文南化水庫水源和伏流水，混合高濁度原水，將水質淨化為可配予民生用水的水準，目前預計尚需兩週以上的時間，場區水質濁度才會逐步下降。
林岱樺強調，中央與地方政府有共同的責任供應安全的用水，滿足基礎民生所需，未來相關單位也要加強盤點備援水源及調配供水能力，面對颱風過境或淹水等災情，加強戒備淨水廠的防護及正常供水功能，避免天災因素使供水品質遭到衝擊。
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