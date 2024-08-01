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高雄去年減債25億、借款降至2362億 陳其邁上任後累計減債131億
高雄市債務逾2千億元，市長陳其邁上任後努力開源節流。市府財政局指出，市府堅守財政紀律，高雄已連續3年零舉借，去年減債25億元、借款降至2362億元，累計已減債131億元，六都減債第二名。
審計決算報告出爐，財政局說明，高市2023年1年以上借款決算金額包含保留數25億元，主要是因為辦理收支決算帳務所致，實際並無借款，因此辦理註銷保留後，實際對外借款金額較前年減少25億元。
局長陳勇勝說明，2022年借款數2387億元，去年借款數降至2362億元。此外，高雄市營利事業銷售額從2021年起至去年，連續3年突破5.5兆元，較2020年市長陳其邁上任前成長1兆元，本市自有財源2022年首度突破千億，今年更達1100億元，創歷史新高。
陳勇勝說，近年國內外不斷升息，市府以較低利率公債取代較高利率銀行借款，不僅不受升息影響，更發揮節省利息效益，節省20億元利息支出；另方面，自2021年起，市庫連3年沒有短期借款，省下支出利息，也產生利息收入，如前年產生約1700萬元收入。
高雄市率先發行政府綠色債券，結合民間投資落實大眾捷運建設，節省利息支出30%；今年上半年促參招商民間參與公共建設，高市簽約金額303億元為全國之冠，力求達成連續4年零舉借目標。
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