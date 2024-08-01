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就任恆基院長 顏簡美珠：持續照顧恆春半島弱勢

中央社／ 屏東縣1日電

恆春基督教醫院今天舉行第24任院長就任感恩禮拜，新任院長顏簡美珠表示，將藉醫療發展和社會公益服務，持續照顧恆春半島鄉親及弱勢族群。

今年70歲的恆春基督教醫院院長顏簡美珠表示，擔任恆基院長從來都不是一件簡單的事，特別是自己不再年輕，然而信仰致使恆基走在照顧台灣尾已68年，也因此願意承接起任重道遠的院長一職。勉勵恆基持續以醫療專業照顧鄉親健康，並照顧台灣尾弱勢者需求，成為恆春半島鄉親的好鄰舍。

恆基今天發布新聞稿表示，顏簡美珠曾於恆基任職家庭醫學及職業醫學科別服務鄉親，也曾參與無醫村醫療巡迴及居家醫療工作；與護理師每個月定期前往滿州鄉九棚和響林兩村，為需要診治民眾看診，也參與居家醫療工作，為在家臥床、行動不便民眾居家診療，深入恆春半島，看見在地需要，以醫療專業照顧鄉親，細心與親切的看診獲得民眾信賴與喜愛。

恆基指出，顏簡美珠於民國108至111年於恆基服務，而後轉往屏東基督教醫院，今年回恆基接任院長，同時看診家庭醫學及職業醫學科別。

恆春 醫學

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