回饋金發放掀爭議...提案罷免崁頂鄉長後 鄉民今提案要罷免鄉代

屏東縣崁頂鄉生命紀念館一波三折，2018年破土後直到2021年鄉長補選後才動工，終於在去年9月啟用。回饋金發放引發地方議論，由於原先自治條例規定由在地協會發放，鄉長廖國富請示縣府後，認有違法之虞，為讓回饋金辦法公開透明，改由公所發放，重新修訂條例，卻引發地方不滿，有鄉民7月提案罷免鄉長廖國富，今下午有鄉民另提案罷免鄉民代表王國鑑。

今年7月19日，罷免鄉長廖國富提案領銜人鄉民吳文源，送交123人簽名提議人名冊至屏東縣選委會。當時吳批，鄉長對納骨堂回饋金遲不執行，沒有擔當，應下台。縣選委會收案後25天內審核，今完成審核，8件不符，僅115件通過，若通過提案要有116件，選委會將寄發通知書給領銜人，收到通知書10天內補件。

今天下午近兩點，崁頂鄉鄭姓鄉民發起另一個罷免提案，罷免崁頂鄉第一選區代表王國鑑，提三大理由，無心地方服務，承諾一再跳票；無心監督民意所託，背離選區民意；面對反對聲音，經常使用暴力及恐嚇言論等，任職一年多來，造成地方仇恨對立，地方建設及服務嚴重空轉。

根據公職人員選舉罷免法規定，罷免三階段，提議、連署、罷免。提議取得選舉人數1％。連署是選舉人數10％。崁頂鄉民代表第一選區選舉人數4115人，提議選舉人數1％，42份就成立，領銜人鄭姓鄉民今送45份名冊。若進入連署須取得412件連署書。

遭提議罷免，64歲王國鑑說，他是為正義走出來，為鄉民爭取福利，鄉代不能監督？這樣要罷免他，讓鄉民評斷。王國鑑曾任1屆村長、3屆代表，其中一屆鄉代擔任副主席。

對於納骨堂的回饋金爭議，鄉長廖國富說，原先訂定公墓暨納骨堂使用管理自治條例中，有提到要由「崁頂鄉後壁陽光人文關懷協會」函報執行計畫，請示縣府後，縣府回文，「由該協會直接受領回饋金並執行的關聯為何？其代表是否充足。倘該協會未如實發放回饋金於符合設籍居民，恐有涉及刑事侵占之嫌。」

廖國富說，原先訂定自治條例有疑義，昨已開完代表會臨時會，通過修訂自治條例，之後將送交縣府備查，屆時公所會先用墊付款，先發2023年9到12月回饋金。今年的回饋金，會編列在明年預算發放。