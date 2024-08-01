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屏200縣道電桿去年遭小犬颱風狂噬 滿州鄉段桿線全下地完工

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
台電和縣府啟動滿州鄉200縣道桿線地下化工程，自3月18日至今日完工，縣長周春米今天由台電屏東區營業處長饒祐禎陪同視察工地見證最後一根電桿拔除。圖／台電屏東區營業處提供
台電和縣府啟動滿州鄉200縣道桿線地下化工程，自3月18日至今日完工，縣長周春米今天由台電屏東區營業處長饒祐禎陪同視察工地見證最後一根電桿拔除。圖／台電屏東區營業處提供

去年10月小犬颱風掠過鵝鑾鼻重創恆春半島電力設施，屏200縣道滿州鄉段整排電桿倒塌，全鄉成了停水停電、無網路重災區，甚至驚動前總統蔡英文南下勘災；台電和縣府3月聯手啟動由恆春東門到滿洲消防隊長達10公里的桿線地下化工程，縣長周春米今天視察並見證最後一根電桿拔除，未來將大幅提供供電的穩定度。

屏鵝公路前年完成纜線地下化作業，大幅降低樹木、外物碰觸電桿造成的天災停電事故，更挺過多次颱風考驗，顯見電桿下地有好成效；縣府規畫去年4月完成拓寬的滿州鄉屏200線全線桿線下地，但工程尚未施作，就遇到挾帶17級強陣風的小犬颱風，屏200縣道滿州鄉段有43支電桿被強風吹倒，造成全鄉大停電多日。

前總統蔡英文事後至現場關心災情，瞭解電桿倒塌受損狀況，指示再提高穩定供電該地區，事後台電在確認縣府工務處完成代辦管路工程後，加速辦理滿州鄉200縣道桿線地下化工程，自今年3月18日至今日完工，共拆除電桿302根，新設地下纜線超過200公里，分3標同時施工布纜及系統切換作業。縣長周春米今天由台電屏東區營業處長饒祐禎陪同視察工地，慰勉同仁辛勞，力求穩定供電。

台電表示，屏200縣道滿州鄉段桿線地下化工程完工後，可提升滿州及恆春鎮地區供電可靠度，強化配電系統韌性，大幅縮短災害期間搶修復電時間，過程中感謝縣長多次關心施工進度及縣府協助核發挖路許可證，也感謝在地鄉親忍受多日工程施作期間所造成的不便，才能順利完成這項任務。

台電和縣府啟動滿州鄉200縣道桿線地下化工程，自3月18日至今日完工，縣長周春米今天由台電屏東區營業處長饒祐禎陪同視察工地見證最後一根電桿拔除。圖／台電屏東區營業處提供
台電和縣府啟動滿州鄉200縣道桿線地下化工程，自3月18日至今日完工，縣長周春米今天由台電屏東區營業處長饒祐禎陪同視察工地見證最後一根電桿拔除。圖／台電屏東區營業處提供
台電和縣府啟動滿州鄉200縣道桿線地下化工程，自3月18日至今日完工，縣長周春米今天由台電屏東區營業處長饒祐禎陪同視察工地見證最後一根電桿拔除。圖／台電屏東區營業處提供
台電和縣府啟動滿州鄉200縣道桿線地下化工程，自3月18日至今日完工，縣長周春米今天由台電屏東區營業處長饒祐禎陪同視察工地見證最後一根電桿拔除。圖／台電屏東區營業處提供

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