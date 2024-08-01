屏200縣道電桿去年遭小犬颱風狂噬 滿州鄉段桿線全下地完工

去年10月小犬颱風掠過鵝鑾鼻重創恆春半島電力設施，屏200縣道滿州鄉段整排電桿倒塌，全鄉成了停水停電、無網路重災區，甚至驚動前總統蔡英文南下勘災；台電和縣府3月聯手啟動由恆春東門到滿洲消防隊長達10公里的桿線地下化工程，縣長周春米今天視察並見證最後一根電桿拔除，未來將大幅提供供電的穩定度。

屏鵝公路前年完成纜線地下化作業，大幅降低樹木、外物碰觸電桿造成的天災停電事故，更挺過多次颱風考驗，顯見電桿下地有好成效；縣府規畫去年4月完成拓寬的滿州鄉屏200線全線桿線下地，但工程尚未施作，就遇到挾帶17級強陣風的小犬颱風，屏200縣道滿州鄉段有43支電桿被強風吹倒，造成全鄉大停電多日。

前總統蔡英文事後至現場關心災情，瞭解電桿倒塌受損狀況，指示再提高穩定供電該地區，事後台電在確認縣府工務處完成代辦管路工程後，加速辦理滿州鄉200縣道桿線地下化工程，自今年3月18日至今日完工，共拆除電桿302根，新設地下纜線超過200公里，分3標同時施工布纜及系統切換作業。縣長周春米今天由台電屏東區營業處長饒祐禎陪同視察工地，慰勉同仁辛勞，力求穩定供電。