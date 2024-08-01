澎湖秋冬之美 追風音樂燈光節與光環境8月30日登場

澎湖追風音樂燈光節與「光島盛典」光環境藝術裝置將於8月30日登場，歡迎民眾到澎湖來追星、追音樂和追燈光，感受湖秋冬之美。

2024澎湖追風音樂燈光節活動，今天由澎湖副縣長林皆興、議長陳毓仁、行政院南部服務中心副執行長陳慧玲、民進黨籍立委楊曜的助理段湘玲、縣府旅遊處長陳美齡、澎管處長洪志光等人共同啟動，宣告自8月30日起至11月3 日在馬公觀音亭園區登場。

林皆興表示，澎湖追風音樂燈光節是繼縣府所舉辦的花火節之後的秋冬大型活動，愈辦愈好，未來持續舉辦成為常態性活動，都會有人來朝聖，今年活動中，包括有靜態的燈光藝術和動態的追星音樂會等，卡司陣容堅強，民眾可在秋冬季節裡，到澎湖來吃海鮮、看燈光、聽音樂。

陳毓仁指出，澎湖追風音樂燈光節今年邁入第5年，活動一年比一年好，希望愈來愈好，尤其今年的卡司陣容堅強，都是登上小巨蛋演唱的，期盼未來成為澎湖秋冬的觀光旅遊品牌。

洪志光表示，澎湖秋冬正好玩，澎管處延續夏季旅遊旺季持續至秋季，8月30日至11月3日推出澎湖追風音樂燈光節，今年在音樂展演活動，卡司堅強，包括跨年高爾宣、盧廣仲、徐佳瑩、林宥嘉、周湯豪、韋禮安；人氣天團玖壹壹、W0LF（S）五堅情、告五人、八三夭、怕胖團、理想混蛋、宇宙人，及新人偶像團體Ozone及U:NUS共15組藝人卡司，一起到澎湖「Sing嗨風和追星、追音樂和追燈光。

澎管處表示，澎湖追風音樂燈光節是澎湖秋瘋季觀光系列活動最大亮點之一，週週卡司活動吸睛，除舞台活動之外，去年榮獲法國設計獎白金獎的「光島盛典」光環境藝術裝置，今年更由國際燈藝師黃文全來設計，包括有成群燕鷗傲然騰飛，玄武岩地景光雕、澎湖在地文青網美專區、「風中奇緣」的童話故事「灰姑娘」、「蟹蟹有你」等10餘組燈組，讓觀音亭園區繽紛亮麗，日夜都精彩，感受到熱情的菊島風光。

澎管處表示，澎湖追風音樂燈光節除週五晚間藝人表演活動外，8月30日至9月27日在澎湖觀音亭園區，每天在園區舞台區辦理週間活動，包含慶記KTV、追風電影院、澎湖大舞台等，天天有活動，夜夜都精采。