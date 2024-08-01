恆春關山景區、泳池虧不停 鎮公所擬委外經營盼止血

被CNN評為「世界12大絕美落日」的墾丁國家公園關山風景區，曾是免收費景點，恆春鎮公所7年多前收回自營改收門票，一度為鎮庫帶近千萬財源，但自陸客禁令後入不敷出，疫後未見轉好，鎮代表盼「止血」；鎮長尤史經說，擬將持續虧損的關山風景區、鎮立游泳池和僅小賺的鎮立停車場委外經營，盼導入民間企業活化經營。

位於恆春半島西南側、海拔152公尺的關山風景區，是觀賞墾丁國家公園西海岸落日和夕陽的最佳景點，日治時期就被票選為「恆春八景」之一，被CNN評為「世界級12大賞落日景點」後在旅遊網站爆紅，人氣再加溫，在開放大陸旅行團和自由行陸客來台時期，也被列為必遊景點，年遊客人次最高來到近12萬人。

墾管處成立後，關山由墾管處經營維護且是免費景點，前恆春鎮長盧玉棟收回自2016年2月以環境清潔費名義收費，全票60元，曾風光帶進近千萬財；但陸客禁台令後開始虧損，3年疫情禁令期間持續虧損，年遊客人次去年下滑至5.4萬人的新低，今年上半年僅2萬人，即使公所為節流將聘雇工作人員減至6人，仍入不敷出。

恆春鎮代詹秋月、劉洋生說，關山收費後，因景區服務實在太陽春，部分遊客寧願在附近商家或路邊高地免費賞景，如果收費無法營利還虧損，不如免費開放以帶動旅遊人氣；另恆春鎮立游泳池因公所免費供國中小學童使用受到好評，雖是以服務鎮民為目的，但也要想辦法活化經營，不能持續虧損。