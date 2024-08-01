聽新聞
test
0:00 / 0:00
恆春關山景區、泳池虧不停 鎮公所擬委外經營盼止血
被CNN評為「世界12大絕美落日」的墾丁國家公園關山風景區，曾是免收費景點，恆春鎮公所7年多前收回自營改收門票，一度為鎮庫帶近千萬財源，但自陸客禁令後入不敷出，疫後未見轉好，鎮代表盼「止血」；鎮長尤史經說，擬將持續虧損的關山風景區、鎮立游泳池和僅小賺的鎮立停車場委外經營，盼導入民間企業活化經營。
位於恆春半島西南側、海拔152公尺的關山風景區，是觀賞墾丁國家公園西海岸落日和夕陽的最佳景點，日治時期就被票選為「恆春八景」之一，被CNN評為「世界級12大賞落日景點」後在旅遊網站爆紅，人氣再加溫，在開放大陸旅行團和自由行陸客來台時期，也被列為必遊景點，年遊客人次最高來到近12萬人。
墾管處成立後，關山由墾管處經營維護且是免費景點，前恆春鎮長盧玉棟收回自2016年2月以環境清潔費名義收費，全票60元，曾風光帶進近千萬財；但陸客禁台令後開始虧損，3年疫情禁令期間持續虧損，年遊客人次去年下滑至5.4萬人的新低，今年上半年僅2萬人，即使公所為節流將聘雇工作人員減至6人，仍入不敷出。
恆春鎮代詹秋月、劉洋生說，關山收費後，因景區服務實在太陽春，部分遊客寧願在附近商家或路邊高地免費賞景，如果收費無法營利還虧損，不如免費開放以帶動旅遊人氣；另恆春鎮立游泳池因公所免費供國中小學童使用受到好評，雖是以服務鎮民為目的，但也要想辦法活化經營，不能持續虧損。
鎮長尤史經說，闗山到傍晚才有遊客造訪，天候不好更完全沒人，經營大不易，但要開發周邊步道，又非鎮有地，除了撙節人事開支以節流，規畫委由民間經營，時和墾管處協調一起開發周邊賞景步道、提供飲料和輕食服務，盼以民間企業帶入的創意巧思，延長遊客停留時間；連年虧損的鎮立游泳池，主要是免費供國中小學童使用，也規畫和一旁的鎮立停車場委外經營，盼由虧轉盈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言