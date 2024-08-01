慶高雄設市百年 限定探秘遊程8月5日中午開賣

高雄市政府為慶賀設市百年推出「百年好市」系列活動，首波以「好市遶境！限定高雄探秘」起跑，企劃工業、鐵道、海洋與歷史4個主題，首發10條路線5日中午12時開賣。

1924年12月25日高雄市制升格，今年剛好滿百年。高雄市政府為慶賀設市百年推出「百年好市」系列活動，首波以「好市遶境！限定高雄探秘」起跑。

文化局今天新聞稿說明，「好市遶境！限定高雄探秘」以工業、鐵道、海洋與歷史4個主題，首發10條路線5日中午12時準時開賣。除了首發10條遊程，還有高雄達人帶路特別企劃，未來將陸續公告。

高雄市長陳其邁表示，2年前文博遶境的策劃受到巨大迴響，讓隱藏在城市各個角落的秘境透過遊程讓大家更了解這座城市。有別於上回對歷史與自然人文的探索，此次「好市遶境」全新企劃將帶大家一窺成就高雄百年工業的驕傲。

陳其邁表示，無論是搭上百萬遊艇潛入鮮少人認識的遊艇製造工廠，或是前進從未對外的螺絲工廠，及和所有人生活息息相關的水道系統、自來水再生與煉油工業等，都不能錯過。還可搭輕軌探索舊鐵道「臨港線」，探索高雄工業城市過往。

文化局表示，此次的「好市遶境」，文化歷史為主的路線也非常豐富精彩。以茂林萬山原民部落與勇士精神作為企劃，獵人體驗、原民特色餐宴、石板拓印等體驗了解千年圖騰的秘密。

此外，高雄海邊的古高雄灣5000年前就有著很多人生活著，從左營到林園鳳鼻頭將以說唱的方式，探索深埋不為人知的考古遺址。更多活動詳情將陸續公開，可關注官網https://kaohsiung100.tw/與文化局臉書粉專查詢。