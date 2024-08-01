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協助災後重建 勞動部高分署啟動天災臨工措施

中央社／ 高雄1日電

為協助凱米颱風災後重建工作，勞動部高屏澎東分署即日起啟動天災臨工措施，將依地方政府及各鄉鎮市公所需求提供臨時工作機會，預計提供800個臨工機會，協助颱風災後清理及重建。

勞動部高屏澎東分署今天新聞稿表示，依據「勞動部辦理天然災害臨時工作津貼作業要點」規定，啟動高雄及屏東地區凱米颱風天災臨工措施，將協助政府機關提出用人計畫的申請，提供臨工參與災後重建工作。

此次天災臨工措施，預計提供800個臨工機會，每小時以中央主管機關公告的基本工資新台幣183元核給，每人每月最高補助2萬7470元，臨工計畫實施期間原則以1個月為限，如有特殊情形，必要時可再延長。

另外，補助用人單位進用上工人員勞健保費用，每人每月約補助3600元。勞動部高屏澎東分署表示，目前高屏澎東分署正協請各鄉鎮、市、區公所提供受災戶名冊，聯繫受災戶提供服務訊息。

有意投入災區重建工作的災區失業者（設籍於災區、居住於災區或工作於災區而失業），可檢附國民身分證或其他足資證明身分的證件、設籍或居住或工作於災區證明及無工作切結書，向各公立就業服務機構辦理求職登記及接受推介。

此外，受凱米颱風影響，旗津海水浴場目前正在進行沙灘清理及復原工作。高雄市觀光局原訂8月3、4日舉辦「2024旗津風箏節暨氣墊水樂園」活動，風箏展演順延至8月10、11日辦理，氣墊水樂園維持8月3、4及10、11日辦理。

觀光局表示，颱風不僅造成景區多處樹木植栽倒塌斷裂，更帶來大量海洋廢棄物，目前觀光局已加派清潔人力，並以大型機具加速沙灘的復原工作；也呼籲遊客近日不要前往沙灘，避免誤踩漂流木斷枝或海洋廢棄物發生危險。

凱米颱風 勞動部

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