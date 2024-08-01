國1中正交流道刨鋪 8月3日晚間起部分車道封閉10小時

高市水利局今天表示，「苓雅區中正交流道排水改善工程」已施作完成，將進行路面刨鋪復舊作業，為降低交通衝擊將採夜間施工，預計3日晚間10時封閉至4日上午8時後開放通車。

高雄市水利局今天新聞稿表示，「苓雅區中正交流道排水改善工程」自5月中旬起至6月中旬分階段施作過路涵管，接續於7月完成50公尺側溝改建，所剩路面刨鋪復舊作業將採夜間施工，降低交通衝擊。

水利局表示，路面刨鋪復舊作業預計3日晚間10時封閉至隔天上午8時。路面刨鋪期間，將封閉高速公路中正一路口西側南下平面8個車道，下匝道的車輛將強制右轉中正一路，提醒用路人配合現場交管人員指揮。

此外，平面道路欲行經本路口南下往三多路、武營路或透過國道1號南下小港、屏東的用路人，可依改道牌面及現場交管人員指示改行輔仁路、正言路及中正一路等替代道路，提前避開封閉路段。

水利局表示，將加強佈設安全措施及交管人員協助指揮交通，用路人行經該路段應依標誌、標線及交通指揮人員指揮行駛，以確保行車安全。