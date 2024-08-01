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高雄氣爆十周年 持續10項照顧計畫守護傷者

中央社／ 高雄1日電
高雄市長陳其邁偕局處首長赴高雄氣爆事故地點，與罹難者親屬及傷者共度。圖／翻攝自高市長陳其邁臉書
高雄市長陳其邁偕局處首長赴高雄氣爆事故地點，與罹難者親屬及傷者共度。圖／翻攝自高市長陳其邁臉書

高雄氣爆昨日滿10周年，市長陳其邁如同往年於深夜前往氣爆紀念公園獻花追思。高雄市社會局10年共執行62項短中長期計畫；目前仍有10項長期支持照顧計畫執行中，為傷者提供必要照顧。

陳其邁在社交媒體發文，表示事件從未被遺忘，市府更會銘記教訓，努力守護受災民眾的權益，矢志以市民安全與健康為優先，並強調「團結的高雄人，我們會繼續堅強地走下去」。

昨晚同時在紀念公園，一些傷者和家屬也來到現場，熱絡與陳其邁加油打氣。其中包括因氣爆而需要依靠輪椅行動的「羊角姊妹」，儘管身體受創，她們依然積極面對人生，還報名挑戰參加輪椅競速比賽，展現令人敬佩的鬥志。

高雄市政府社會局表示，災後重建過程中，市府與各界齊心協力持續關懷氣爆事件受害者，並在社會支持下，讓受傷民眾逐漸恢復正常生活。市府組織的捐款專戶管理會在這十年來持續運作，透過由氣爆受害者及家屬、律師、會計師、醫療領域專家學者及市府代表組成的管理會，規劃並公正監督善款能夠妥善被運用。

使用範圍包括災區復原重建、陪伴受災民眾走過生活重建、復健、居家照顧等不同復原階段，持續為傷者提供醫療和復健慰助，總計執行62項短中長期計畫。目前仍有10項長期支持照顧計畫執行中，持續為傷者提供必要照顧。

社會局強調，持續關懷和支持傷者與家屬絕對是高市府的責任，未來將繼續努力，確保每一位受災者都能得到適當照顧和支持。

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