高雄復康巴士 高醫岡山醫院加入服務

高雄市復康巴士擴大安心通關服務！除原本合作的8家醫療院所外，即日起與高雄醫學大學附設高醫岡山醫院合作推出「醫療安心通關服務」，提供更有效率的就醫與運輸服務。

依高雄市交通局今天新聞稿表示，透過復康巴士訂車系統與院方門診系統資訊整合，院方可提前掌握民眾搭乘復康巴士預計抵達與離開醫院時間，由醫護人員安排優先就醫，減少民眾因看診時間延宕致來不及搭乘復康巴士的情形。大幅縮短復康巴士乘客就醫等待時間，提高復康巴士服務周轉率。

由於搭乘復康巴士民眾因行動不便，乘車、就醫所需時間是一般人數倍以上，且若有交通移動變動造成很大困擾。因此交通局與復康巴士、醫療院所自民國109年起整合推出「醫療安心通關服務」，除原本合作的8家醫療院所外，即日起增加高醫岡山醫院。

其他8家醫療院所，分別為高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄市立聯合醫院、高雄市立大同醫院、高雄市立民生醫院、高雄市立小港醫院、高雄市立旗津醫院，以及義大醫院、阮綜合醫院。

依交通局運輸管理科數據，112年復康巴士共服務28萬7370趟次，較111年26萬7717服務趟次，增加1萬9653趟。導入快速通關服務後，民眾搭乘復康巴士就診量增加25%，就醫減少就診時間30分鐘，對醫院、民眾及復康巴士營運均有相當幫助。

復康巴士營運業者高雄客運說明，「醫療安心通關服務」提高復康巴士服務周轉率，促進運輸資源有效利用，並減緩民眾擔心趕不上車的焦慮感。未來交通局將與高雄客運洽詢其他醫療院所導入「醫療安心通關服務」，提升復康巴士服務品質與便利性，為身心障礙民眾打造更友善安心就醫交通服務。