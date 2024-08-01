永別了…壽山動物園最強家政婦紅毛猩猩「咪咪」安詳辭世

高雄壽山動物園紅毛猩猩咪咪是明星級代言人，今年38歲，相當於人類8旬長輩，不僅圈粉台灣網球天后戴資穎，也曾在導演魏德聖片中客串一角。咪咪昨日在園區內安詳辭世，園方初判是年老體衰、「壽終正寢」。保育員不捨說，咪咪如安靜又溫柔的孩子，永遠不會忘記與牠相處的點點滴滴。

咪咪在2008年時透過收容計畫來到壽山動物園，因早年私養環境缺乏攀爬環境，又加上飲食不均，體能狀況不佳，初到動物園時，多半時間只能在地面行走。

經過保育員悉心照顧，近年咪咪活動力佳，喜歡拿著抹布擦拭玻璃，被園方封為「最強家政婦」，咪咪不僅愛勞動，還會專注地觀看玻璃窗外的繪本，動靜皆宜，可愛模樣圈粉無數。

照顧咪咪10年的保育員徐千貽說，若遇生理期，咪咪會裹著牠喜歡的帆布或大毛巾，待在涵洞1到2天不出門；若有人進入展場放食物或清洗房舍，咪咪會隔著柵欄互動，牠的離開讓人心痛不已。另位保育員郭軒宏也說，咪咪就像個孩子，喜歡悠哉自在生活，相處點滴十分難忘。

壽山動物園主任莊絢智指出，咪咪近日飲食及精神均正常，昨天上午保育員例行性視察，發現咪咪在涵洞內地面沒有動靜，走近察看已經安詳死亡。經獸醫初步檢視，咪咪身上無外傷，園方把遺體冰存起來，後續委請屏東科技大學獸醫院詳細檢查，目前規畫透過臉書追悼咪咪。