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高雄氣爆10周年 陳其邁：我們沒有忘記教訓

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄氣爆10周年，高雄市長陳其邁一如既往前往事故地點獻花，點上燭光致意。圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書
高雄氣爆10周年，高雄市長陳其邁一如既往前往事故地點獻花，點上燭光致意。圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書

高雄氣爆昨天滿10周年，高雄市長陳其邁晚間偕局處首長前往氣爆事故地點，獻上鮮花，點上燭光，與罹難者家屬及傷者共度，深夜時分他在臉書貼文，指氣爆10年，「我們沒有忘記、我們記取教訓」，我們是團結的高雄人，會和這座城市一起，堅強地走下去。

陳其邁補選上任以來，每年7月31日晚間都選擇與高雄氣爆的罹難者親屬與傷者共度，今年屆氣爆屆滿10周年，他一如既往，偕市府首長到事故地點獻花致意。

晚間他在臉書貼文表示，氣爆10年，我們沒有忘記、我們記取教訓。如同每一年的這一夜，一束鮮花、一盞燭光、一點心意，與罹難者家屬及傷者共度。

他說，10年前的今夜是所有高雄人永遠記得的夜晚。一聲又一聲的巨響、一個又一個噴出的水溝蓋、一台又一台緊急停駛的車輛，是這座城市的居民，無論經過多久的歲月，都會不時在腦海中驚現的場景。

陳其邁表示，氣爆過後，市府成立「管線安全辦公室（OPS）」，365天、24小時監控管線運作，建立跨局處與企業單位即時通報系統，一旦可疑便立即停止運作，也結合AI科技推動智慧石化管理機制，建立3D管線路徑數據圖資系統強化偵測、應變與決策的效率。每年針對業者辦理管線維運查核、教育訓練及災害防救演練。

他指出，市府逐步推動石化產業與石化管線的遷移及減量，預計可減少111公里長的工業管線，減少行經82個里，由氣爆受害者及家屬、律師、會計師、市府代表共同組成的委員會仍在運作，市府會持續照顧受災民眾的權益。

文末他提及，縱遇挫折與傷痕，耐心照看、堅定爬起，是屬於高雄的精神。「我們是團結的高雄人，會和這座城市一起，堅強地走下去」。

高雄市長陳其邁偕局處首長赴高雄氣爆事故地點，與罹難者親屬及傷者共度。圖／翻攝自高市長陳其邁臉書
高雄市長陳其邁偕局處首長赴高雄氣爆事故地點，與罹難者親屬及傷者共度。圖／翻攝自高市長陳其邁臉書

氣爆 陳其邁

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