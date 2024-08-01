高雄左營又傳瓦斯外洩 文學路警戒中

高雄市左營區前天上午才傳出瓦斯外洩，相關單位測出可燃性氣體，緊急挖路維修，不料，31日晚間又在距離約500公尺處，又傳出疑似瓦斯外洩，警方到場警戒中。

前天凌晨3時25分，就有民眾反映，在左營區博愛四路與重愛路口附近，聞到瓦斯味道，直到上午近8時上班時段，消防局又連續接到報案，說重愛路有瓦斯外洩，市府經發局、環保局、欣高瓦斯公司及警、消處理後，歷經數小時才暫時解除危機。

不料，31日晚間10時45分，在距離約500公尺外的左營區文學路，又有民眾向警、消報案說聞到瓦斯異味。

警、消到場了解，消防隊檢測出LEL可燃氣體數值，判定疑似瓦斯味，正與環保局、欣高瓦斯人員處理中。