荒廢高雄金銀島 改造亞灣AI新貴聚落

高雄金銀島購物中心及布魯樂谷水上樂園2015年停業，萬餘坪土地閒置，近年因應亞洲新灣區發展，AI等科技新貴將進駐，清景麟建築集團及三地集團2年前花43億向台糖購下金銀島舊址一半土地，邀新加坡SCDA國際建築團隊規畫，昨動土，將開發成AI科技新貴聚落，終結金銀島閒置荒廢命運。

金銀島購物中心1999年開幕，地下街入口有造型獨特的海盜船，鄰側布魯樂谷水上樂園是青少年最愛，不過2015年起先後停業。

2年前台糖釋出金銀島舊址一半土地約5097坪，正值高雄亞洲新灣區全力展AI相關產業之際，清景麟及三地兩大建築集團合作斥資43餘億標下，2年多整地，昨天動土，鎖定南漂的科技新貴推出「AI慕光城」，預估繼台積電之後再掀南高雄房市風潮，前鎮區民樂觀其成。