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市場豆腐驗出防腐劑 高屏要罰

聯合報／ 記者王勇超劉星君萬于甄／連線報導

食安再出問題！台灣消費者保護協會抽查台南、高雄、屏東傳統市場50件豆腐送驗，發現高雄1家、屏東2家攤商豆腐含不得檢出的苯甲酸，協會質疑業者長期販賣含有防腐劑產品；高雄市衛生局昨天派員稽查，業者坦承添加，將依食安法裁罰3萬元以上；另台南知名傳統杏仁豆腐冰店遭投訴廚房環境髒亂，蟑螂、老鼠亂竄，衛生局稽查發現3項環境清潔問題，責令限期改正。

消保協會表示，苯甲酸雖可添加在豆干裡，但劑量不能超過每公斤0.6公克，協會擔心夏季天熱，商人為保存豆腐可能添加防腐劑，7月派人到傳統市場抽驗，結果屏東有2件驗出苯甲酸，其中建華市場某攤商驗出每公斤1.71公克的高劑量，比豆干合法添加劑量多2倍！

義守大學生物科技學系助理教授劉孝漢說，苯甲酸為白色粗狀粉末稍帶有結晶，可抑制真菌、細菌、黴菌生長，常用於保存高酸性醃漬蔬菜、漿果、果汁等製品，世界衛生組織建議每日耐受攝入量為每公斤體重5毫克，以體重60公斤成年人為例，每日安全攝入量約0.3克，由於苯甲酸會累積，連續吃就可能達標。

消保協會執行長徐邦瀚提醒，民眾如吃到問題食品，就醫時可取診斷證明及就醫紀錄做為日後索賠依據，並向消保官、衛生局或消保團體提出申訴。

消保協會踢爆豆腐檢出苯甲酸，高市及屏東昨均派人稽查，高市業者初步坦承有違法添加苯甲酸，衛生局除要求下架，也將依食安法裁處3萬元以上罰鍰。屏東縣兩家被驗出的攤商，都表示是向豆類製品業進貨，衛生局表示，若違反食安法，將處3萬元以上300萬元以下罰鍰，籲業者落實自主管理。

另台南南區一家知名杏仁豆腐冰店近期遭投訴廚房環境髒亂，蟑螂、老鼠亂竄，台南市衛生局昨稽查後，發現牆面泛黃、發黑，料理台錫箔紙剝落，抽風機有殘留汙漬，且業者未能出具食品從業人員健檢紀錄，已要求限期改正，若複查不合格，依法將處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

屏東縣 衛生局

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