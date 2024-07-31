荒廢10年高雄金銀島將翻轉成AI慕光城 成南部最大造鎮

高雄金銀島購物中心及布魯樂谷水上樂園2015年停業，萬餘坪土地閒置，淪市容毒瘤，近年因應亞洲新灣區發展，AI等科技新貴將進駐，清景麟建築集團及三地集團2年前花43億向台糖購下金銀島舊址5097土地，邀新加坡SCDA國際建築團隊規畫，今天動土，將開發成AI科技新貴聚落，2期工程總銷估約420億，是南部史上最大案，也終結金銀島閒置荒廢命運。

金銀島購物中心1999年開幕，地下街入口造型獨特的海盜船，呼應高雄海洋風，鄰側布魯樂谷水上樂園是青少年最愛，早年遊覽車絡繹不絕，不過2015年起先後停業，布魯樂谷曾轉營夜市，但生意不如預期，現地荒廢淒涼。

2年前台糖釋出金銀島舊址一半土地約5097坪招標，正值高雄亞洲新灣區全力展AI相關產業之際，在地清景麟及三地兩大建築集團嗅到商機，合作斥資43餘億標下，歷經2年多整地，昨天動土，鎖定南漂的科技新貴推出「AI慕光城」，預估繼台積電之後再掀南高雄房市風潮，前鎮區民樂觀其成。

清景麟創辦人林聰麟說，30年來高雄從工業城轉型科技城，北高雄有台積電設廠，南高雄亞灣區規畫為AI研發設計中心，鴻海、輝達、思科、信驊等知名企業相繼進駐，估計引入550億元投資額，釋出逾4200個職缺，帶動居住需求。未來高雄機場投入880億元擴建，205兵工廠也將搬遷重劃，金銀島這塊基地的發展相信不輸新加坡。

將由新加坡SCDA國際建築團隊打造的「AI慕光城」今由清景麟集團創辦人林聰麟、清景麟集團董事長林湘甯、三地集團執行長鍾育霖等人主持動土，政商雲集。當場也捐出700萬給7家社福團體，善盡企業責任。