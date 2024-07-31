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高雄漁船與中國漁船擦撞 海巡1艦2艇巡護執勤

中央社／ 澎湖縣31日電

高雄籍「勝榮財36」漁船今天在澎湖七美海域作業時，與中國漁船「閩惠漁1486」發生擦撞，船上菲籍漁工受傷。海巡1艦2艇馳援將傷者送馬公就醫，並護送受損的「勝」船至高雄興達港檢修。

海巡署艦隊分署新聞指出，上午9時許接獲「勝榮財36」漁船報案，指在澎湖七美西北42.5浬與中國籍漁船「閩惠漁1486」擦撞。「勝」船體右側的船艏、船艙、貨艙受損，暫無航安顧慮，船上菲籍漁工受傷。艦隊分署立即派遣6月才下水交艦成軍，正在附近海域巡護的「永康艦」，以及10087艇、3519艇前往應處。

600噸的「永康艦」11時抵達通報海域發現兩船，隨即廣播、鳴笛要求停船受檢，疑肇禍的「閩」船拒絕停船並加速往陸方蛇行逃逸。「永康艦」實施水砲強勢攔停，並與10087艇配合持續緊追，3519艇則協助接駁腹痛漁工後送澎湖馬公就醫。

由於中國海警船14085號則在七美西北67浬處（海峽中線以西10浬位置）攔截「閩」船並進行登檢，「永康艦」透過無線電告知中國海警船相關案況。

後續海巡署將完備蒐證資料，由陸委會及漁業署協助求償事宜，「勝」船由澎湖、台南海巡隊巡防艇伴航戒護回高雄興達港檢修，永康艦持續於澎湖海域執行護漁巡弋。

艦隊分署表示，中國禁漁期即將結束，海上作業船隻眾多，提醒隨時注意航行安全，遇有事故或受干擾，可撥打海巡署118免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡署將立即派艇前往應處。

海巡署 澎湖 馬公

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