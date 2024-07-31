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高雄「布魯樂谷」閒置10年今動土 翻身南部最大造鎮案

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
曾是高雄人氣景點的金銀島購物中心及布魯樂谷水上樂園，自2015年停業後萬餘坪土地閒置至今，南部在地建商邀新加坡國際建築師規畫，今天舉辦動土典禮，將開發成AI科技新貴聚落，成為南台灣最大單一造鎮案。記者劉學聖／攝影
曾是高雄人氣景點的金銀島購物中心及布魯樂谷水上樂園，自2015年停業後萬餘坪土地閒置至今，南部在地建商邀新加坡國際建築師規畫，今天舉辦動土典禮，將開發成AI科技新貴聚落，成為南台灣最大單一造鎮案。記者劉學聖／攝影

曾是高雄人氣景點的金銀島購物中心及布魯樂谷水上樂園，自2015年停業後萬餘坪土地閒置至今，成為病媒蚊孳生髒亂地，被附近民眾形容為都市毒瘤，近年因應亞洲新灣區發展，吸引AI科技新貴即將進駐，南部在地建商清景麟建築集團及三地集團二年前花43億向台糖購下五千多坪土地，邀新加坡國際建築師規畫，今動土開發，將開發成AI科技新貴聚落，成為南台灣最大單一造鎮案。

高雄金銀島購物中心於2015年3月熄燈後，閒置迄今。地主台糖公開招標，由清景麟攜手三地集團得標，結合新加坡建築巨學SCDA國際建築團隊打造「AI慕光城」，今天舉辦動土典禮，預計總銷420億元，成為南台灣最大單一造鎮案。今天動土儀式，由清景麟集團創辦人林聰麟、清景麟集團董事長林湘甯、三地集團執行長鍾育霖等人主持動土，包括高市議長康裕成、前高市議長曾麗燕等政商代表皆到場致意，清景麟也當場宣布捐出700萬給7家社福團體，善盡企業責任。

林聰麟指出，看好「金銀島」這塊基地發展，未來結合205兵工廠拆遷將成為科技新貴聚落，因此與2年前清景麟集團與三地集團聯手標下，並斥資4億元、耗時2年拆除海盜船等原有建物後，並開挖土地後，預計打造成為下一個AI科技聚落城。強調未來要蓋給年輕人居住的輕豪宅，成為亞灣工作的科技上班族的住所。

曾是高雄人氣景點的金銀島購物中心及布魯樂谷水上樂園，自2015年停業後萬餘坪土地閒置至今，南部在地建商邀新加坡國際建築師規畫，今天舉辦動土典禮，並宣布捐款700萬給社福團體。記者劉學聖／攝影
曾是高雄人氣景點的金銀島購物中心及布魯樂谷水上樂園，自2015年停業後萬餘坪土地閒置至今，南部在地建商邀新加坡國際建築師規畫，今天舉辦動土典禮，並宣布捐款700萬給社福團體。記者劉學聖／攝影
曾是高雄人氣景點的金銀島購物中心及布魯樂谷水上樂園，自2015年停業後萬餘坪土地閒置至今，南部在地建商邀新加坡國際建築師規畫，今天舉辦動土典禮，將開發成AI科技新貴聚落，成為南台灣最大單一造鎮案。記者劉學聖／攝影
曾是高雄人氣景點的金銀島購物中心及布魯樂谷水上樂園，自2015年停業後萬餘坪土地閒置至今，南部在地建商邀新加坡國際建築師規畫，今天舉辦動土典禮，將開發成AI科技新貴聚落，成為南台灣最大單一造鎮案。記者劉學聖／攝影
曾是高雄人氣景點的金銀島購物中心及布魯樂谷水上樂園，自2015年停業後萬餘坪土地閒置至今，南部在地建商邀新加坡國際建築師規畫，今天舉辦動土典禮，將開發成AI科技新貴聚落，成為南台灣最大單一造鎮案。記者劉學聖／攝影
曾是高雄人氣景點的金銀島購物中心及布魯樂谷水上樂園，自2015年停業後萬餘坪土地閒置至今，南部在地建商邀新加坡國際建築師規畫，今天舉辦動土典禮，將開發成AI科技新貴聚落，成為南台灣最大單一造鎮案。記者劉學聖／攝影

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