0214陸船翻覆圓滿落幕 知情人士揭秘開會為何選這裡

0214陸船翻覆案昨天上午完成兩方簽署共識後，圓滿劃下句點，據了解，此次陸委會與海巡署租下昇恆昌金湖飯店的會議室等場地來進行協商，連同上周本來要協商，都已經預定好的場地，卻因為颱風攪局臨時取消，雖然只辦1場，但要花2場次的錢，據悉大概30多萬元，但可以順利落幕，大家都覺得物超所值，兩方都對協商地點很滿意。

這場備受關注的兩岸協商地點，安排在金門最高檔的五星級飯店昇恆昌，據了解，陸委會與海巡署主要是看上該處空間場域質感好、隱密性比較高，一些與會的人士甚至可以避開媒體，直接搭電梯到2樓的協商會場，此外，飯店為了這場活動也出動20至30人服務人員與飯店保全人員。

據了解，這場協商費用所費不貲，因為上周三上午原本要舉行協商，一直到前一天深夜陸方都說會照常，所以場地跟人員都已經進駐，沒想到後來因小三通停航，確定延期到本周一，因為場地、餐食甚至人員進駐，很多都提早預定好了，也不能退，加上昨天正式簽約，所以兩場次共花了35萬多。

有服務人員就透露，主辦單位沒有特殊要求，一切都很低調，所以他們頂多就是派人守住守住電梯出入口，避免閒雜人亂入。