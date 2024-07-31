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別跟荷包過不去！琉球暑假旺季 警7月開333張交通罰單

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣離島琉球鄉暑假旅遊旺季，大量湧入人、車造成交通混亂，東港警分局暑期交通執法，採無預警式登島取締，7月就開出333張交通罰單。圖／警方提供
屏東縣離島琉球鄉暑假旅遊旺季，大量湧入人、車造成交通混亂，東港警分局暑期交通執法，採無預警式登島取締，7月就開出333張交通罰單。圖／警方提供

屏東縣離島琉球鄉是暑假旅遊旺季，大量湧入的人、車造成琉球鄉交通混亂，東港警分局暑期交通大執法，採無預警式登島取締，稽查旅遊業者改裝貨車車斗載人及未戴安全帽等取締交通違規，統計7月開出333張罰單，警方表示，持續不定期取締違規。

東港警分局表示，今年7月單月取締交通罰單件數333件，去年同期247件，增加86件。今年7月開出333張罰東中，未戴安全帽292件、無照駕駛29件、逆向行駛8件、違規停車4件，其中未戴安全帽取締件數最多，為遊客及用路人安全，警方持續不定期對小琉球登島違規取締。

警方也提醒，東琉碼頭旁有漁會收費停車場及立體停車場，民眾往返東港、小琉球，或至華僑市場用餐，如停車位已滿，勿任意停放人行空間，員警將逕行告發取締，建議民眾可將機車停放漁會大樓前廣場，汽車停放進德大橋北端鹽埔漁港沿線路旁，再步行進德大橋沿線欣賞漁港風光，員警將持續於中山、朝隆路沿線實施交通疏導管制措施。

屏東縣離島琉球鄉暑假旅遊旺季，大量湧入人、車造成交通混亂，東港警分局暑期交通執法，採無預警式登島取締，7月就開出333張交通罰單。圖／警方提供
屏東縣離島琉球鄉暑假旅遊旺季，大量湧入人、車造成交通混亂，東港警分局暑期交通執法，採無預警式登島取締，7月就開出333張交通罰單。圖／警方提供

安全帽 小琉球 東港

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