聽新聞
test
0:00 / 0:00
別跟荷包過不去！琉球暑假旺季 警7月開333張交通罰單
屏東縣離島琉球鄉是暑假旅遊旺季，大量湧入的人、車造成琉球鄉交通混亂，東港警分局暑期交通大執法，採無預警式登島取締，稽查旅遊業者改裝貨車車斗載人及未戴安全帽等取締交通違規，統計7月開出333張罰單，警方表示，持續不定期取締違規。
東港警分局表示，今年7月單月取締交通罰單件數333件，去年同期247件，增加86件。今年7月開出333張罰東中，未戴安全帽292件、無照駕駛29件、逆向行駛8件、違規停車4件，其中未戴安全帽取締件數最多，為遊客及用路人安全，警方持續不定期對小琉球登島違規取締。
警方也提醒，東琉碼頭旁有漁會收費停車場及立體停車場，民眾往返東港、小琉球，或至華僑市場用餐，如停車位已滿，勿任意停放人行空間，員警將逕行告發取締，建議民眾可將機車停放漁會大樓前廣場，汽車停放進德大橋北端鹽埔漁港沿線路旁，再步行進德大橋沿線欣賞漁港風光，員警將持續於中山、朝隆路沿線實施交通疏導管制措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言