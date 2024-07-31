別跟荷包過不去！琉球暑假旺季 警7月開333張交通罰單

屏東縣離島琉球鄉是暑假旅遊旺季，大量湧入的人、車造成琉球鄉交通混亂，東港警分局暑期交通大執法，採無預警式登島取締，稽查旅遊業者改裝貨車車斗載人及未戴安全帽等取締交通違規，統計7月開出333張罰單，警方表示，持續不定期取締違規。

東港警分局表示，今年7月單月取締交通罰單件數333件，去年同期247件，增加86件。今年7月開出333張罰東中，未戴安全帽292件、無照駕駛29件、逆向行駛8件、違規停車4件，其中未戴安全帽取締件數最多，為遊客及用路人安全，警方持續不定期對小琉球登島違規取締。