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屏東6大社福津貼主動清查 縮短作業7萬人受惠

中央社／ 屏東縣31日電

屏東縣政府今年起主動清查6大社福津貼補助，讓民眾不再奔走鄉鎮市公所申辦、繳交資料，受益人數達7萬人，縮短14天以上工作時間，也減少逾19萬張紙，行政加速也減碳。

今年起，屏東縣政府主動協助弱勢民眾辦理低收入戶、中低收入戶、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、特殊境遇家庭子女生活津貼清查作業，加上過去已採主動清查模式的身心障礙者生活補助，總計協助逾4萬8000件、受益人數達7萬人，減少逾19萬張紙，縮短總清查作業14天以上工作時間。

縣府今天舉行「6大社福津貼補助主動辦理年度總清查」記者會。社會處長劉美淑會中表示，主動清查疏通社會上弱勢民眾困境，往年總清查工作，公所寄發通知，民眾需再到公所、村里辦公室提交相關審核文件，對於弱勢民眾而言，這段申請路程相當辛苦。

劉美淑提及，運用「衛生福利部全國社政整合資訊系統」，如條件無變動，則依系統查調資料主動辦理總清查初複審作業，成效良好，民眾不用再親臨現場申辦，也不再發生弱勢民眾忘記辦理總清查而失去社福的照顧。

社會處表示，將再延伸推動社福資格、社福服務的申請，除傳統的臨櫃辦理，將發展線上申辦機制，縮短城鄉、交通距離，並以無紙化為目標，永續環保。

低收入戶 屏東縣政府

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