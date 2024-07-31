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屏東去年廢棄物回收率僅5成 將擴大垃圾破袋稽查

中央社／ 屏東縣31日電

屏東縣去年一般廢棄物回收率僅50.5%，不及全國平均值60.3%，為扭轉資源回收率不佳狀況，環保局將攜手各鄉鎮市公所清潔隊，擴大執行垃圾袋破袋稽查。

環保局今天發布新聞稿指出，上半年垃圾破袋檢查結果，有逾半數民眾未落實垃圾分類、未分類回收的資源物，不僅只是地球資源的浪費，更增加廢棄物處理負荷，若是情況繼續惡化下去，將危及屏東一般廢棄物自主處理能力。

環保局統計，近年來在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情致生活習慣改變影響，一般廢棄物產生量頻頻成長，造成去年一般廢棄物回收率僅50.5%，遠低於全國平均值60.3%。

為扭轉資源回收率不佳狀況，環保局將與各鄉鎮市公所清潔隊擴大執行垃圾袋破袋稽查。環保局提醒，民眾如有紙餐盒、鋁箔包、寶特瓶、玻璃瓶、塑膠及紙容器飲料杯等資收物，應清洗乾淨後再交付清潔隊回收。

環保局強調，8月1日起不依規定分類垃圾並排出者，清潔隊將拒收。不聽從稽查人員要求執意排出者，將依廢棄物清理法處新台幣1200至6000元罰鍰。

屏東縣 廢棄物 環保局

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