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高雄輕軌成圓挺過首個颱風 捷運局勘查樹木狀況

中央社／ 高雄31日電

高雄輕軌成圓後首遇颱風凱米，高市捷運局表示，美術館路、大順路輕軌沿線的小葉欖仁及雨豆樹挺過強風暴雨，僅有少部分新植樹木傾斜，捷運局今天邀集專家學者勘查恢復狀況。

高雄捷運局長吳嘉昌今天邀集工務局公園處、統包施工團隊、高捷公司及國立嘉義大學森林暨自然資源學系教授詹明勳再次會勘檢討，並關注沿線樹木恢復狀況，確保下次颱風豪雨來襲時，能迅速應對各種突發情況。

捷運局透過新聞稿指出，輕軌美術館路及大順路沿線約計502顆喬木，颱風凱米來襲前，已邀集工務局公園處及專家指導，對迎風面以及路口受風處較大等位置，進行沿線雨豆樹及小葉欖仁支撐加固、拉繩綁固及枯枝清除等，加強樹木穩定性。

此外，針對新植雨豆樹也加設、更換保護架，增加抗風能力，挺過本次強風暴雨，僅少部分新植樹木因根系尚未穩固，連續受2天豪雨導致土壤鬆軟而倒伏。

吳嘉昌表示，感謝詹明勳提供多項有效防護措施，確保颱風期間輕軌沿線樹木的穩定和安全，龍貓及綠巨人隧道的小葉欖仁樹、雨豆樹在颱風過後均安然無恙。

吳嘉昌指出，對於新植倒伏的雨豆樹則要求輕軌團隊即日起陸續補植與加固措施，以維持大順路段樹蔭蔥蘢意象，提升沿線景觀並增加遮蔭。

捷運局表示，輕軌團隊做足防颱因應準備，颱風期間，除了維持日常輕軌營運外，更是不分日夜地輪班，將38個站點、22.1公里營運路段劃分責任區域，定期巡查回報，並迅速排除軌道障礙，確保輕軌沿線交通快速恢復。

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