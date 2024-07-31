快訊

獨／80年魯肉飯掰掰！圓環老字號名店「龍凰號」熄燈

未來1周如果颱風生成難侵台 粉專曝原因：蠻少見的現象

奧運羽球／「像看自己倒影」依瑟儂談與戴資穎最後一次對決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏縣6大社福津貼補助主動辦理清查 縮短流程7萬人受益

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府從去年起，主動協助弱勢民眾辦理「低收入戶、中低收入戶、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助及特殊境遇家庭子女生活津貼」總清查作業，簡化申辦流程，受益人數達7萬人。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣政府從去年起，主動協助弱勢民眾辦理「低收入戶、中低收入戶、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助及特殊境遇家庭子女生活津貼」總清查作業，簡化申辦流程，受益人數達7萬人。圖／屏東縣政府社會處提供

屏東縣政府從去年起，主動協助弱勢民眾辦理「低收入戶、中低收入戶、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助及特殊境遇家庭子女生活津貼」總清查作業，簡化申辦流程，加上過去已採主動清查模式「身心障礙者生活補助」，共協助4萬8092案、受益人數達7萬人。

每年9月底，屏縣啟動來年社福資格年度總清查，以往模式需要民眾到鄉鎮市公所申辦、繳交資料，對弱勢民眾、身障、年邁長輩或行動不便者，這趟申辦總清查的過程，往往需要家人請假陪同，或個人因身心因素需協助，甚至可能因忘記而影響權益。 

社會處長劉美淑表示，主動清查透過對既有流程與作業的檢討，主動改善與調整，疏通社會上弱勢民眾的困境；往年總清查工作，公所寄發通知，民眾需再到公所、村里辦公室提交相關審核文件，再於申請表簽名後方為提出來年社福津貼補助的申請，對弱勢民眾來說，這段申請的路程很辛苦。

屏東縣政府運用「衛生福利部全國社政整合資訊系統」，如條件無變動者，則依系統查調的資料主動辦理總清查初複審作業。

社會處表示，今年主動總清查作業成效，民眾不用再親臨現場，減少奔波讓民眾「貼心有感」；運用系統減少紙張列印至少省下19萬2368張紙、減少碳足跡達1.185公噸，讓環境「節能減碳」；由各公所、戶政事務所與社會處主動辦理資料查調與審核作業，經統計相較往年總清查作業，縮短14天以上行政作業，讓「行政加速」提升審查效率。

社會處表示，將再延伸推動社福資格、社福服務的申請，除傳統的臨櫃辦理，將發展線上申辦機制，縮短城鄉、交通距離，以無紙化為目標，以永續環保、社福落實為遠景。

屏東縣政府從去年起，主動協助弱勢民眾辦理「低收入戶、中低收入戶、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助及特殊境遇家庭子女生活津貼」總清查作業，簡化申辦流程，受益人數達7萬人。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣政府從去年起，主動協助弱勢民眾辦理「低收入戶、中低收入戶、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助及特殊境遇家庭子女生活津貼」總清查作業，簡化申辦流程，受益人數達7萬人。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣政府從去年起，主動協助弱勢民眾辦理「低收入戶、中低收入戶、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助及特殊境遇家庭子女生活津貼」總清查作業，簡化申辦流程，受益人數達7萬人。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣政府從去年起，主動協助弱勢民眾辦理「低收入戶、中低收入戶、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助及特殊境遇家庭子女生活津貼」總清查作業，簡化申辦流程，受益人數達7萬人。圖／屏東縣政府社會處提供

低收入戶 屏東縣政府 碳足跡

延伸閱讀

屏縣來義高中新任校長魯凱族賴俠伶：讓原鄉孩子不外流

屏縣9校長退休 最年輕53歲潘正憲期勉校長「成為孩子那道光」

卓榮泰主持總預算審核會議 社福列首位、公建增幅最高

直升機救援成大考古所教授不下山 屏縣消防局：不收費

相關新聞

屏縣6大社福津貼補助主動辦理清查 縮短流程7萬人受益

屏東縣政府從去年起，主動協助弱勢民眾辦理「低收入戶、中低收入戶、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助及特殊境遇家...

屏東縣廢棄物回收率去年僅5成 環保局提醒落實垃圾分類

屏東縣環保局今表示，近年因疫情致生活習慣改變，一般廢棄物產生量頻頻成長，屏東縣2023年一般廢棄物回收率僅50.5%，遠...

高雄肉豆公市場某攤商豆腐檢出防腐劑 業者違法添加下架挨罰

台灣消保協會今天上午公布針對高雄市傳統市場抽驗豆腐25件，其中1件檢出防腐劑，高市衛生局隨即派人前往攤商所在地的高雄肉豆...

消保會送驗傳統市場嫩豆腐 高雄1家、屏東2家攤商驗出防腐劑

台灣消費者保護協會7月在台南、高雄、屏東的傳統中大型市場，抽驗50件新鮮豆腐樣品送交檢驗，赫然發現高雄1家、屏東2家攤商...

高雄岡山災況慘重 陳其邁要求典寶溪防洪計畫修正

凱米颱風造成高雄大岡山地區的典寶溪溢堤、沿岸住戶淹水嚴重，水利局表示典寶溪的防洪頻率是25年，加上遇上天文大潮，排水系統...

交通船客運量逐年成長 屏縣府將改造後壁湖漁港更便民

屏東後壁湖漁港交通船客運量逐年成長，成為遊客搭船到離島蘭嶼新選擇，每年估計逾5萬人次，為解決過往交通、停車亂象，且與當地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。