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屏縣6大社福津貼補助主動辦理清查 縮短流程7萬人受益
屏東縣政府從去年起，主動協助弱勢民眾辦理「低收入戶、中低收入戶、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助及特殊境遇家庭子女生活津貼」總清查作業，簡化申辦流程，加上過去已採主動清查模式「身心障礙者生活補助」，共協助4萬8092案、受益人數達7萬人。
每年9月底，屏縣啟動來年社福資格年度總清查，以往模式需要民眾到鄉鎮市公所申辦、繳交資料，對弱勢民眾、身障、年邁長輩或行動不便者，這趟申辦總清查的過程，往往需要家人請假陪同，或個人因身心因素需協助，甚至可能因忘記而影響權益。
社會處長劉美淑表示，主動清查透過對既有流程與作業的檢討，主動改善與調整，疏通社會上弱勢民眾的困境；往年總清查工作，公所寄發通知，民眾需再到公所、村里辦公室提交相關審核文件，再於申請表簽名後方為提出來年社福津貼補助的申請，對弱勢民眾來說，這段申請的路程很辛苦。
屏東縣政府運用「衛生福利部全國社政整合資訊系統」，如條件無變動者，則依系統查調的資料主動辦理總清查初複審作業。
社會處表示，今年主動總清查作業成效，民眾不用再親臨現場，減少奔波讓民眾「貼心有感」；運用系統減少紙張列印至少省下19萬2368張紙、減少碳足跡達1.185公噸，讓環境「節能減碳」；由各公所、戶政事務所與社會處主動辦理資料查調與審核作業，經統計相較往年總清查作業，縮短14天以上行政作業，讓「行政加速」提升審查效率。
社會處表示，將再延伸推動社福資格、社福服務的申請，除傳統的臨櫃辦理，將發展線上申辦機制，縮短城鄉、交通距離，以無紙化為目標，以永續環保、社福落實為遠景。
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