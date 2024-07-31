快訊

獨／80年魯肉飯掰掰！圓環老字號名店「龍凰號」熄燈

未來1周如果颱風生成難侵台 粉專曝原因：蠻少見的現象

奧運羽球／「像看自己倒影」依瑟儂談與戴資穎最後一次對決

高雄補習班估百位重考生上醫科 ：「考生堅持是關鍵」

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
屹立高雄60年的大學重考補習班「力行」文教機構，今年有300多位學生報名重考，經過統計預估可錄取逾百位醫科，至少5位可上自費台大醫牙。記者劉學聖／攝影
屹立高雄60年的大學重考補習班「力行」文教機構，今年有300多位學生報名重考，經過統計預估可錄取逾百位醫科，至少5位可上自費台大醫牙。記者劉學聖／攝影

大學入學考試中心日前公布分科測驗，屹立高雄60年的大學重考補習班「力行」文教機構，今年有2班、300多位學生報名重考，經過統計預估可錄取逾百位醫科，至少5位可上自費台大醫牙，力行升大學部班主任莊水發指出，受到「少子化」等因素影響，讓補習班學生人數逐年減少，但醫學系（醫學、牙醫、中醫）的錄取學生每年仍維持有百人的水準，力行因此堪稱「培養醫師的搖籃」，但他認為除了老師因材施教與解惑給予讀書方法與環境外，學生個人的堅持與相信也是關鍵。

由於現在大學錄取率逼近百分百，會選擇重考的學生，很多都是為了要考上醫學系或頂尖大學電資科系等心目中理想校系。雄女畢業的洪庭翊應屆考上陽交醫檢，姑姑表姐都是醫生，從小就有醫生夢，因而選擇重考，雖然就住在高雄，但為了屏除一切誘惑專心讀書，她選擇住宿，並且改用無上網功能的傳統的手機與家人聯繫，一直到今年如願申請錄取「台大醫學系」才開始使用智慧手機。洪庭翊提到，力行還會帶學生到實驗室做實驗，考試時遇到化學實驗題目，因為有實際操作的過程，會跟完全沒有碰過差很多，這方面力行給了很大的幫助。

另位去年雄中畢業的黃以自，去年考上台大工商管理學系，但因家族很多醫師，從小耳濡目染立志當醫生，今年順利考取陽交醫學系醫師科學家組。他說，來重考班實體成績跟心態上都有所進步、成長，基礎認知更好，不會像以前似懂非懂，一知半解。鳳中畢業的張馨之今年學測重考錄取高醫牙醫系，她坦言，過去遇到大考都會失常，但參加重考班後，心態逐漸調整，不分大小考都全力以赴面對，跟著重考班的節奏讀書，而同儕間的競爭也成為砥礪自己向上的動力。

2017年日本有部電影「墊底辣妹」，內容敘述一位原本生活放蕩、只有小學四年級程度的高中二年級女學生，經過補習班精心教導，提升自己程度後，順利考上第一志願慶應大學的勵志故事，莊水發舉例他們班上去年有一位黃淮同學，在高雄高職讀了四年才畢業，後來進了科大，第一年就休學且再也沒復學，直到29歲那年，才下定決心要考醫科。莊水發當時衡量黃淮的情況，一步步從頭提升他的程度，歷經2年補習終於在31歲那年錄取高醫醫科，艱辛的過程堪比電影情節，也被認為是「不可能的奇蹟！」

對於日前網路溫度計透過KEYPO大數據關鍵引擎理論分析系統盤點全台十大熱門重考班未能入榜，對此，莊水發直說，或許是演算法的關係，力行才沒有出現在榜上，但他認為老字號深耕高雄60年，默默孕育英才，他相信實力會戰勝一切。

雄女畢業的洪庭翊今年如願申請錄取上台大醫學系，他提到力行會帶學生到實驗室做實驗，幫助他提升化學成績進步很多，為了專心唸書重考期間只拿無法上網的Nokia手機跟家人連絡。記者劉學聖／攝影
雄女畢業的洪庭翊今年如願申請錄取上台大醫學系，他提到力行會帶學生到實驗室做實驗，幫助他提升化學成績進步很多，為了專心唸書重考期間只拿無法上網的Nokia手機跟家人連絡。記者劉學聖／攝影

補習 醫學 醫師

延伸閱讀

堆置大量雜物…高雄「米奇屋 」火警 68歲獨居婦嗆死躺廁所

高雄肉豆公市場某攤商豆腐檢出防腐劑 業者違法添加下架挨罰

消保會送驗傳統市場嫩豆腐 高雄1家、屏東2家攤商驗出防腐劑

派出所對面送瓦斯爆口角 高雄火爆男無懼警…拿瓦斯桶猛砸火鍋店

相關新聞

網傳數甲非選沒算出答案也滿分 全教總籲大考中心說明

113學年度分科測驗日前落幕，全教總今天表示，網路盛傳兩則數學甲考科非選擇題評分寬鬆，有考生沒算出答案也拿到滿分；為釐清...

大學分發入學3.7萬名額 8月1日登記志願上限100個

113學年大學分發入學管道總招生名額約3.7萬個，考生繳交登記費後，可於8月1日上午9時起上網登記志願，每人最多填100...

高雄補習班估百位重考生上醫科 ：「考生堅持是關鍵」

大學入學考試中心日前公布分科測驗，屹立高雄60年的大學重考補習班「力行」文教機構，今年有2班、300多位學生報名重考，經...

115學測 英文篇章結構題型改5選4

一一五學年度起，學測英文科篇章結構題型選項數從原本「四選四」改為「五選四」，今年升高二學生將適用新制。大考中心副主任岳修...

考生注意！115學測英文篇章結構題型選項「4選4」改「5選4」

115學年度學測英文科篇章結構題型選項數將從原本「4選4」改為「5選4」，大考中心副主任岳修平今指出，4選4題型中，考生...

四技二專聯合登記分發入學 今起考生個別繳費

113學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，通過登記資格審查的考生，應於今天上午10時起至7月24日午夜12時繳費，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。