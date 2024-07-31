高雄補習班估百位重考生上醫科 ：「考生堅持是關鍵」

大學入學考試中心日前公布分科測驗，屹立高雄60年的大學重考補習班「力行」文教機構，今年有2班、300多位學生報名重考，經過統計預估可錄取逾百位醫科，至少5位可上自費台大醫牙，力行升大學部班主任莊水發指出，受到「少子化」等因素影響，讓補習班學生人數逐年減少，但醫學系（醫學、牙醫、中醫）的錄取學生每年仍維持有百人的水準，力行因此堪稱「培養醫師的搖籃」，但他認為除了老師因材施教與解惑給予讀書方法與環境外，學生個人的堅持與相信也是關鍵。

由於現在大學錄取率逼近百分百，會選擇重考的學生，很多都是為了要考上醫學系或頂尖大學電資科系等心目中理想校系。雄女畢業的洪庭翊應屆考上陽交醫檢，姑姑表姐都是醫生，從小就有醫生夢，因而選擇重考，雖然就住在高雄，但為了屏除一切誘惑專心讀書，她選擇住宿，並且改用無上網功能的傳統的手機與家人聯繫，一直到今年如願申請錄取「台大醫學系」才開始使用智慧手機。洪庭翊提到，力行還會帶學生到實驗室做實驗，考試時遇到化學實驗題目，因為有實際操作的過程，會跟完全沒有碰過差很多，這方面力行給了很大的幫助。

另位去年雄中畢業的黃以自，去年考上台大工商管理學系，但因家族很多醫師，從小耳濡目染立志當醫生，今年順利考取陽交醫學系醫師科學家組。他說，來重考班實體成績跟心態上都有所進步、成長，基礎認知更好，不會像以前似懂非懂，一知半解。鳳中畢業的張馨之今年學測重考錄取高醫牙醫系，她坦言，過去遇到大考都會失常，但參加重考班後，心態逐漸調整，不分大小考都全力以赴面對，跟著重考班的節奏讀書，而同儕間的競爭也成為砥礪自己向上的動力。

2017年日本有部電影「墊底辣妹」，內容敘述一位原本生活放蕩、只有小學四年級程度的高中二年級女學生，經過補習班精心教導，提升自己程度後，順利考上第一志願慶應大學的勵志故事，莊水發舉例他們班上去年有一位黃淮同學，在高雄高職讀了四年才畢業，後來進了科大，第一年就休學且再也沒復學，直到29歲那年，才下定決心要考醫科。莊水發當時衡量黃淮的情況，一步步從頭提升他的程度，歷經2年補習終於在31歲那年錄取高醫醫科，艱辛的過程堪比電影情節，也被認為是「不可能的奇蹟！」