屏東縣廢棄物回收率去年僅5成 環保局提醒落實垃圾分類

屏東縣環保局今表示，近年因疫情致生活習慣改變，一般廢棄物產生量頻頻成長，屏東縣2023年一般廢棄物回收率僅50.5%，遠遠低於全國平均值60.3%，為扭轉資源回收率不佳窘境，環保局今年攜手各鄉鎮市公所清潔隊擴大執行垃圾袋破袋稽查。

環保局發現，上半年宣導期間檢查結果顯示有逾半數民眾未落實垃圾分類，未分類回收資源物，不僅只是地球資源的浪費，更將增加廢棄物處理負荷，若情況繼續惡化，勢必危及屏東縣一般廢棄物自主處理能力。

強颱凱米上周挾帶強風豪雨侵襲南部，環保局也提醒民眾，豪雨過後清理家園時，要落實垃圾分類，齊力作好資源回收，避免具循環價值回收物成為廢棄物處理的負擔。

環保局提醒，民眾清理居家環境，若有紙餐盒、鋁箔包、寶特瓶、玻璃瓶、塑膠及紙容器飲料杯等盛裝食品用途的資收物，應清洗乾淨後再交付清潔隊回收，整理災後回收物品時也需注意安全，請穿雨鞋及戴手套，避免被破碎玻璃容器、鐵鋁罐或其他尖銳物品刺傷或割傷。

凱米颱風過後，環保局及各公所已加強環境清消，近日仍有西南氣流所造成連續降雨，又正值登革熱好發，連續降雨有利於登革熱病媒蚊的孳生，特別呼籲民眾，務必加強環境整頓，特別是清除戶內外積水容器，巡、倒、清、刷是對環境最友善的防範登革熱等蚊媒傳染病的最有效方式。