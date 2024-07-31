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高雄肉豆公市場某攤商豆腐檢出防腐劑 業者違法添加下架挨罰

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市衛生局前往傳統市場抽驗豆製品。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局前往傳統市場抽驗豆製品。圖／高雄市衛生局提供

台灣消保協會今天上午公布針對高雄市傳統市場抽驗豆腐25件，其中1件檢出防腐劑，高市衛生局隨即派人前往攤商所在地的高雄肉豆公市場稽查抽驗，業者初步坦承自製豆腐有違法添加苯甲酸，衛生局將依食安法裁處3萬元以上罰鍰。

台灣消保會今年7月鎖定台南、高雄、屏東的傳統中大型市場，抽驗50件新鮮豆腐樣品送交SGS檢驗，赫然發現高雄1家、屏東2家攤商的豆腐被驗出不得檢出的防腐劑苯甲酸。

高市衛生局今天上午前往高雄肉豆公市場稽查這間豆腐被驗出苯甲酸的攤商，業者坦承自製豆腐有違法添加苯甲酸，衛生局要求業者將豆腐下架，後續將依法裁罰3萬元以上罰鍰。

衛生局說，去年至今年7月執行市售豆製品、豆漿抽驗計畫，前往學校、餐飲業、超市、市場攤商等抽驗，檢驗防腐劑、殺菌劑、著色劑、衛生標準、基因改造黃豆等項目，共計87件，去年2件市場的豆製品，分別是豆花、豆干未依散裝規定標示，已依法裁處。

衛生局說，為保障市民食的安全，食品業者應落實衛生自主管理，注意製售產品衛生，使用食品添加物應遵守「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定。民眾在選購豆製品時，應選擇商譽良好且作業、販售場所清潔衛生的店家，購買後應冷藏貯存並儘速食用。

高雄肉豆公市場一家攤商販售的豆腐被驗出含有不得檢出的防腐劑苯甲酸。圖／台灣消保協會提供
高雄肉豆公市場一家攤商販售的豆腐被驗出含有不得檢出的防腐劑苯甲酸。圖／台灣消保協會提供

抽驗 衛生局

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