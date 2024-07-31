高雄肉豆公市場某攤商豆腐檢出防腐劑 業者違法添加下架挨罰

台灣消保協會今天上午公布針對高雄市傳統市場抽驗豆腐25件，其中1件檢出防腐劑，高市衛生局隨即派人前往攤商所在地的高雄肉豆公市場稽查抽驗，業者初步坦承自製豆腐有違法添加苯甲酸，衛生局將依食安法裁處3萬元以上罰鍰。

台灣消保會今年7月鎖定台南、高雄、屏東的傳統中大型市場，抽驗50件新鮮豆腐樣品送交SGS檢驗，赫然發現高雄1家、屏東2家攤商的豆腐被驗出不得檢出的防腐劑苯甲酸。

高市衛生局今天上午前往高雄肉豆公市場稽查這間豆腐被驗出苯甲酸的攤商，業者坦承自製豆腐有違法添加苯甲酸，衛生局要求業者將豆腐下架，後續將依法裁罰3萬元以上罰鍰。

衛生局說，去年至今年7月執行市售豆製品、豆漿抽驗計畫，前往學校、餐飲業、超市、市場攤商等抽驗，檢驗防腐劑、殺菌劑、著色劑、衛生標準、基因改造黃豆等項目，共計87件，去年2件市場的豆製品，分別是豆花、豆干未依散裝規定標示，已依法裁處。