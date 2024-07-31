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消保會送驗傳統市場嫩豆腐 高雄1家、屏東2家攤商驗出防腐劑

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
台灣消費者保護協會抽驗台南、高雄、屏東50件新鮮豆腐，發現高雄1家、屏東2家攤商的豆腐被驗出不得檢出的防腐劑苯甲酸。記者王勇超／攝影
台灣消費者保護協會抽驗台南、高雄、屏東50件新鮮豆腐，發現高雄1家、屏東2家攤商的豆腐被驗出不得檢出的防腐劑苯甲酸。記者王勇超／攝影

台灣消費者保護協會7月在台南、高雄、屏東的傳統中大型市場，抽驗50件新鮮豆腐樣品送交檢驗，赫然發現高雄1家、屏東2家攤商的豆腐被驗出不得檢出的防腐劑苯甲酸。台灣消保會執行長徐邦瀚說，合理推估業者長期販賣含有防腐劑的產品，呼籲相關主管機關加強查驗。

高雄市衛生局說，台灣消保會今天公布針對高雄的市場抽驗豆腐25件，其中1件檢出防腐劑，衛生局隨即派員前往檢出防腐劑店家稽查抽驗，業者初步坦承自製豆腐有違法添加苯甲酸，衛生局將依法裁罰，同時啟動傳統市場及豆腐製造業擴大稽查，若檢出防腐劑、殺菌劑及著色劑不符合規定，將依違反食安法裁處3萬元以上罰鍰。

台灣消保會說，新鮮豆腐是不能添加防腐劑的，但夏季天氣炎熱，商人為了保存豆腐，可能會添加不合法的防腐劑，台灣消保會7月派人到台南、高雄、屏東等大型傳統市場抽驗50件新鮮豆腐送交SGS檢驗，結果台南抽驗15件全數合格，但屏東抽驗10件中就有2件驗出不得檢出的防腐劑苯甲酸，高雄抽驗25件中有1件驗出苯甲酸。

台灣消保會表示，苯甲酸雖然可以添加在豆干裡面，但即使是加在豆干劑量也不能超過每公斤0.6公克，但這次屏東建華市場某豆腐攤商，被驗出不得檢出的苯甲酸劑量是每公斤1.71公克的高劑量，比豆干合法能添加的劑量還多2倍。

台灣消保會說，屏東另一間被驗出豆腐含有苯甲酸的攤商位於北區市場，該店家強調豆腐都有SGS驗證，沒有防腐劑，冰箱上甚至貼有檢驗報告及衛生局檢驗人員的照片；高雄被驗出苯甲酸的豆腐攤商則位於高雄肉豆公市場。

義守大學生物科技學系助理教授劉孝漢說，安息香酸又稱苯甲酸，是白色粗狀粉末稍帶有結晶，有特殊苯甲酸氣味或嗆味，可抑制真菌、細菌、黴菌生長。常用於保存高酸性醃漬蔬菜、漿果、果汁、果醬、飲料糖漿、醬油、肉製品及其他酸性食品之中。

劉孝漢表示，世界衛生組織（WHO）建議苯甲酸的每日耐受攝入量為每公斤體重5毫克。以60公斤成年人為例，每日安全攝入量約為0.3克，如果要達到這次檢出結果每公斤1.71公克苯甲酸，「大約要食用10公斤豆腐」，由於苯甲酸會累積，只要連續吃1個月，就可能達標。

台灣消保會執行長徐邦瀚說，消費者如果吃到有問題的食品，就醫時要向醫生拿取診斷證明書及就醫紀錄，做為日後索賠的依據，向各縣市消保官、衛生局或消保團體提出申訴。

高雄肉豆公市場一間攤商販售的豆腐，被驗出含有不得檢出的防腐劑苯甲酸。圖／台灣消費者保護協會提供
高雄肉豆公市場一間攤商販售的豆腐，被驗出含有不得檢出的防腐劑苯甲酸。圖／台灣消費者保護協會提供
含有防腐劑的豆腐，不論外觀、顏色都近似不含防腐劑的豆腐，未經檢驗難以分辨。記者王勇超／攝影
含有防腐劑的豆腐，不論外觀、顏色都近似不含防腐劑的豆腐，未經檢驗難以分辨。記者王勇超／攝影
義守大學生物科技學系助理教授劉孝漢。記者王勇超／攝影
義守大學生物科技學系助理教授劉孝漢。記者王勇超／攝影
台灣消費者保護協會今天公布在高雄1家、屏東2家攤商的豆腐，驗出不得檢出的防腐劑苯甲酸。記者王勇超／攝影
台灣消費者保護協會今天公布在高雄1家、屏東2家攤商的豆腐，驗出不得檢出的防腐劑苯甲酸。記者王勇超／攝影
台灣消費者保護協會今天公布在高雄1家、屏東2家攤商的豆腐，驗出不得檢出的防腐劑苯甲酸。記者王勇超／攝影
台灣消費者保護協會今天公布在高雄1家、屏東2家攤商的豆腐，驗出不得檢出的防腐劑苯甲酸。記者王勇超／攝影
屏東北區市場一家攤商冰箱上貼有豆腐的檢驗報告及衛生局檢驗人員的照片，卻被驗出豆腐含有不得檢出的防腐劑苯甲酸。圖／台灣消費者保護協會提供
屏東北區市場一家攤商冰箱上貼有豆腐的檢驗報告及衛生局檢驗人員的照片，卻被驗出豆腐含有不得檢出的防腐劑苯甲酸。圖／台灣消費者保護協會提供
屏東建華市場一家攤商，被驗出豆腐含有不得檢出的防腐劑苯甲酸。圖／台灣消費者保護協會提供
屏東建華市場一家攤商，被驗出豆腐含有不得檢出的防腐劑苯甲酸。圖／台灣消費者保護協會提供

衛生局 防腐劑

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