消保會送驗傳統市場嫩豆腐 高雄1家、屏東2家攤商驗出防腐劑

台灣消費者保護協會7月在台南、高雄、屏東的傳統中大型市場，抽驗50件新鮮豆腐樣品送交檢驗，赫然發現高雄1家、屏東2家攤商的豆腐被驗出不得檢出的防腐劑苯甲酸。台灣消保會執行長徐邦瀚說，合理推估業者長期販賣含有防腐劑的產品，呼籲相關主管機關加強查驗。

高雄市衛生局說，台灣消保會今天公布針對高雄的市場抽驗豆腐25件，其中1件檢出防腐劑，衛生局隨即派員前往檢出防腐劑店家稽查抽驗，業者初步坦承自製豆腐有違法添加苯甲酸，衛生局將依法裁罰，同時啟動傳統市場及豆腐製造業擴大稽查，若檢出防腐劑、殺菌劑及著色劑不符合規定，將依違反食安法裁處3萬元以上罰鍰。

台灣消保會說，新鮮豆腐是不能添加防腐劑的，但夏季天氣炎熱，商人為了保存豆腐，可能會添加不合法的防腐劑，台灣消保會7月派人到台南、高雄、屏東等大型傳統市場抽驗50件新鮮豆腐送交SGS檢驗，結果台南抽驗15件全數合格，但屏東抽驗10件中就有2件驗出不得檢出的防腐劑苯甲酸，高雄抽驗25件中有1件驗出苯甲酸。

台灣消保會表示，苯甲酸雖然可以添加在豆干裡面，但即使是加在豆干劑量也不能超過每公斤0.6公克，但這次屏東建華市場某豆腐攤商，被驗出不得檢出的苯甲酸劑量是每公斤1.71公克的高劑量，比豆干合法能添加的劑量還多2倍。

台灣消保會說，屏東另一間被驗出豆腐含有苯甲酸的攤商位於北區市場，該店家強調豆腐都有SGS驗證，沒有防腐劑，冰箱上甚至貼有檢驗報告及衛生局檢驗人員的照片；高雄被驗出苯甲酸的豆腐攤商則位於高雄肉豆公市場。

義守大學生物科技學系助理教授劉孝漢說，安息香酸又稱苯甲酸，是白色粗狀粉末稍帶有結晶，有特殊苯甲酸氣味或嗆味，可抑制真菌、細菌、黴菌生長。常用於保存高酸性醃漬蔬菜、漿果、果汁、果醬、飲料糖漿、醬油、肉製品及其他酸性食品之中。

劉孝漢表示，世界衛生組織（WHO）建議苯甲酸的每日耐受攝入量為每公斤體重5毫克。以60公斤成年人為例，每日安全攝入量約為0.3克，如果要達到這次檢出結果每公斤1.71公克苯甲酸，「大約要食用10公斤豆腐」，由於苯甲酸會累積，只要連續吃1個月，就可能達標。