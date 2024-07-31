衛武營公共鋼琴保母黃春華 巡檢清鳥屎細節不放過

颱風凱米肆虐南部，高雄衛武營的公共鋼琴傷痕累累，1天就換了7根弦。負責公共鋼琴的黃春華分享，每天巡檢、消毒，偶爾還得清理天上掉下來的鳥屎，都是習以為常的任務。

公共鋼琴是衛武營國家藝術文化中心歡迎民眾來到場館的象徵，每天打理公共鋼琴「門面」更顯重要。黃春華接受中央社專訪時表示，上週颱風停班停課，公共鋼琴先被移到歌劇院前廳避風雨，颱風過後移回戶外空間時發現斷弦，她只得先在調音師到尚未到場修復之前先把斷弦剪掉，以免影響其他音。

黃春華是衛武營技術部技術協調組專員，從小習琴，中間一度念高職寫電腦程式。無法忘記音樂帶來的快樂，黃春華重拾音樂，拿到東吳音樂系音樂學組碩士。4年前進衛武營，主要負責舞台監督以及場館與表演團隊之間演出事務的技術協調，近期輪值公共鋼琴的保養與維護。

黃春華分享，公共鋼琴每天安排由輪值助理上午及下午巡檢，工作人員會隨身攜帶有塵拂、酒精、抹布、去漬劑與濕紙巾的工具袋，以便隨時處理。公共鋼琴每月月初有固定調音，每半年則有大保養，外觀打蠟、調律釘打磨、踏板銅油拋光、琴弦除鏽、觸鍵調整等，讓公共鋼琴恢復煥發容光。

愛物惜物的黃春華說，這台公共鋼琴已經「退役」，「就像是個家裡的老爺爺，每天需要護養，才能保持到它自己的最佳狀態」。

黃春華說，公共鋼琴身處戶外，得先擦拭沙塵與檢視是否有掉落物，尤其是從天而降的鳥屎。「戶外鳥兒自在飛翔，鳥屎飛落根本無法預期，我們一看到就是立刻拿紙巾先移除，再將掉落位置處作消毒。」琴上燈具也特別設計在不傷害鳥兒生態的前提下，讓鳥兒不易停留，以免有大量的鳥屎掉落，影響公共鋼琴的使用。

其次是確認有無斷弦問題，琴鍵是否能順利按下彈起，黃春華說，如果發現無法正常彈奏，就會通知調音師前來保養更換琴弦。

黃春華指出，公共鋼琴最辛苦的時節是在有連續午後雷陣雨與颱風時，「畢竟樂器最需要的是恆溫恆濕，一下炎熱高溫，一下濕度上升，這對鋼琴都是一種傷害」。

公共鋼琴的工作時間從早上11時到晚上8時，常有民眾到這裡練琴傳美音，錄製演奏影片上傳分享，黃春華也會莫名開心；但也有很多民眾一坐下來，「鬼滅之刃」旋律就大力彈下去，猛爆操練；還有民眾會炫耀自己把弦彈斷，表示手指力度很夠。黃春華直言，這對公共鋼琴都是生命的耗損。

「我相信沒有人會故意搞破壞，但事實是這台琴年紀已經很大，又處在戶外，其實工作得很辛苦，如果是自己家的鋼琴，一定不會在上面擺水杯，吃東西或是大力彈琴。」黃春華希望民眾愛屋及烏，喜歡音樂，也要愛惜樂器，讓公共鋼琴能持續為大家服務。

「感謝家人栽培，讓我喜歡音樂，工作也跟藝術相伴。」黃春華說，有次進行擦琴巡檢時，有媽媽帶小朋友到鋼琴前，小朋友很害羞，想試又不敢試。經過鼓勵，小朋友勇敢彈了第1個音符，「那個開心的笑容，我永遠記得」。還有演歌劇的合唱團團員們約在這裡練唱，「歡迎大家一起來這裡感受音樂帶來的快樂。」