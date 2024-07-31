高雄岡山災況慘重 陳其邁要求典寶溪防洪計畫修正
凱米颱風造成高雄大岡山地區的典寶溪溢堤、沿岸住戶淹水嚴重，水利局表示典寶溪的防洪頻率是25年，加上遇上天文大潮，排水系統迴水，才導致災情，市長陳其邁回應已規劃將頻率改為100年，立委邱志偉則說典寶溪的芋寮滯洪池有開闢計畫，要求水利署針對第三、第四期開闢計畫立刻啟動，檢討典寶溪治理計畫是否合時宜。
典寶溪溢堤及滯洪池漫淹，導致岡山、橋頭、梓官的典寶溪沿岸各社區成為重災區，水利局指出25日當天橋頭雨量站降雨量達543mm，換算為典寶溪排水規畫100年重現期，遠超出典寶溪的治理標準10年重現期、25年不溢堤，且當天適逢天文大潮，排水系統出口迴水頂托，排水不易，是導致災情嚴重的原因。
針對岡山地區因典寶溪沿岸溢堤嚴重，淹水災情慘重，陳其邁今受訪表示，典寶溪當初的治理標準10年重現期，防洪頻率是25年不溢堤，水利局已規劃頻率改為100年，還有將堤岸、滯洪池高度加高、側溝流量提升；市府會陸續盤點各河川的疏洪量，計劃增加防洪頻率或設立抽水站，市府會全盤規劃，做好減災避災。
昨日市府與地方召開會議，水利局副局長梁錦淵表示，目前典寶溪治理是用15年前的規劃報告，極端氣候下應有檢討空間，局部提高保護標準。水利署總工程司陳建成表示，典寶溪尚有兩處橋梁未完成改建，是目前的通洪瓶頸，全線加高堤防的建議則需要再檢討治理計畫，另外有芋寮滯洪池闢建計畫，水利署會優先辦理。
立委邱志偉說強調，目前芋寮滯洪池在完成第一、第二期的開闢工程後，已經增加65萬噸的滯洪空間，後續尚有第三、第四期的開闢計畫，總面積為20公頃，預計增加40噸滯洪空間，要求水利署將兩期工程一併推動，另外請水利局再檢討全線治理計畫，針對沿線局部的治理計畫，他將會全力爭取水利署經費支持。
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