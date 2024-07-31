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高市公車式小黃、幸福巴士 補足偏鄉公共運輸

中央社／ 高雄31日電

為補足偏鄉公車路線不足，高雄市交通局表示，居住人口密度較低的地區，已闢駛48條公車式小黃路線，美濃、杉林、六龜及內門提供幸福共享高雄GO，公共運輸偏鄉覆蓋率達100%。

高雄市交通局今天發布新聞稿表示，交通需求型態會因地區發展狀況而有差異，為解決偏鄉地區公共運輸涵蓋率不足，及部分公車路線搭乘人數過低、營運效率不佳問題，交通局自2014年起首創公車式小黃服務。

公車是小黃服務接替公行駛的部分班次或末端路線，根據交通局統計，目前公車式小黃已達48條路線，涵蓋高雄33個行政區，未來服務行政區會再依民眾需求持續增加。

交通局指出，為進一步優化偏鄉地區交通服務，陸續在美濃、杉林、六龜及內門等區推出公車式小黃2.0幸福共享高雄GO預約交通接送服務，提供點對點的彈性預約班次。交通局也規劃2026年完成旗美偏鄉九區幸福巴士服務目標。

家住桃源區的陳小姐說，以前都要靠鄰居順便載一程才能下山，現在只要在班車時間到再去搭車就可以，「司機也是部落同鄉，格外親切」。

交通局提醒，公車式小黃及幸福巴士不是以公車車輛行駛，而是以計程車或綠底白字車牌的多人座車輛服務，車身標示有該路線編號及名稱，不是以公車車輛行駛，若要搭乘班車，看到車輛應該招手提醒。

偏鄉 公車 高雄市

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