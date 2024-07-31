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交通船客運量逐年成長 屏縣府將改造後壁湖漁港更便民

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府將打造新的候船中心，提升遊客舒適度。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府將打造新的候船中心，提升遊客舒適度。圖／屏東縣政府提供

屏東後壁湖漁港交通船客運量逐年成長，成為遊客搭船到離島蘭嶼新選擇，每年估計逾5萬人次，為解決過往交通、停車亂象，且與當地漁業相互影響產生衝突，造成旅運服務品質低落等問題，屏東縣政府將打造新候船中心提升遊客舒適度，並新建製冰廠及加冰突堤碼頭、漁業用突堤2座作為漁業補償，讓在地觀光與漁業更加互惠互利。

屏東縣長周春米表示，原本位在後壁湖外堤漁港加油站旁的候船空間，旅運便利度及舒適度不符現代需求，加上乘船旅客穩定成長，從今年起將售票處、候船處移至漁港對岸內堤的漁會大樓旁，臨近台電南部展示館方便遊客停車，未來漁港製冰設施移置外堤後，將打造新的候船中心，提升遊客舒適度。

另為回饋補償漁業，農業處辦理「後壁湖漁交通旅運設施改善建設計畫」，規畫新建製冰廠，並興建2座漁業用突堤作為漁業補償，讓在地觀光與漁業更加互惠互利。

「一趟旅程可以滿足大人小孩不同需求，太划算了！」台中市區的林先生，載著全家人一早開車南下屏東恆春，他說，台灣早是一日生活圈，早上還在台中，中午前就可抵達屏東恆春後壁湖漁港享用美食、欣賞美景，並且搭船前往離島蘭嶼，回程後還可以到墾丁大街，沿途欣賞恆春半島山海連線的壯闊景色，為暑假留下最美好的回憶。

縣府農業處表示，後壁湖漁港原交通船碼頭緊鄰加油站及油庫，交通船業者僅搭設貨櫃充當臨時售票處，且距離停車場太遠，讓遇到大熱天且攜家帶眷的旅客苦不堪言，因應後壁湖漁港交通船客運量逐年成長，考量交通旅運品質需有完善的配置規畫，因此整體規畫改善，規畫客運碼頭在漁港的最適合泊位。

新建製冰廠及加冰突堤碼頭、漁業用突堤2座作為漁業補償。圖／屏東縣政府提供
新建製冰廠及加冰突堤碼頭、漁業用突堤2座作為漁業補償。圖／屏東縣政府提供
屏東後壁湖漁港交通船客運量逐年成長，已成為遊客搭船前往離島蘭嶼新選擇。圖／屏東縣政府提供
屏東後壁湖漁港交通船客運量逐年成長，已成為遊客搭船前往離島蘭嶼新選擇。圖／屏東縣政府提供
屏東後壁湖漁港交通船客運量逐年成長，已成為遊客搭船前往離島蘭嶼新選擇。圖／屏東縣政府提供
屏東後壁湖漁港交通船客運量逐年成長，已成為遊客搭船前往離島蘭嶼新選擇。圖／屏東縣政府提供
屏縣府改造後壁湖漁港更便民。圖／屏東縣政府提供
屏縣府改造後壁湖漁港更便民。圖／屏東縣政府提供
屏東後壁湖漁港交通船客運量逐年成長。圖／屏東縣府提供
屏東後壁湖漁港交通船客運量逐年成長。圖／屏東縣府提供
恆春後壁湖漁港吸引遊客。圖／屏東縣政府提供
恆春後壁湖漁港吸引遊客。圖／屏東縣政府提供
恆春後壁湖漁港吸引遊客。圖／屏東縣政府提供
恆春後壁湖漁港吸引遊客。圖／屏東縣政府提供

恆春 碼頭

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