挺過紛擾 高市都發局通過小港捷運線2站土地變更
高雄市都委會昨審議通過捷運小港林園延伸線RL4、RL5站周邊土地變更等案，盼打造為南高雄新門戶，另通過新興區軍聞社與青年日報等舊址作為國家住宅及都市中心用地，推動社宅政策。
副市長林欽榮說，捷運小港林園線串連臨海工業區、新材料循環經濟產業園區、林園工業區3大產業園區，透過RL4、RL5捷運站周邊土地變更，可引入居住人口，提升捷運運量，翻轉林園地區。
捷運小港、林園延伸線土地徵收問題，地方居民意見歧異，曾引發抗爭，高雄市都發局表示，依去年3月都委會決議，已優先以反對地主意見較少的RL4、RL5捷運站周邊地區重新修正規畫草案，期間陸續舉辦4場工作坊及2場座談會，蒐集地主意見，基於尊重民眾意願，就區段徵收不同意者，調整不納入都市計畫變更範圍。
都發局並指，這次專案通檢有5大規畫重點，包括以畫設住宅區為原則，捷運站周邊規畫為商業區；規畫公園、綠地、廣場和停車場等公共設施；配合去年12月行政院通過的提升社宅用地供給精進措施，規畫一處社福專區，保障弱勢族群居住權益；健全道路系統，配合周邊道路系統調整路網；配合淨零政策，新增基地綠化及綠建築。
都委會昨也通過，擇定新興區原軍聞社青年日報高雄分社、陸軍服務社營改基金及周邊達更新年限私有建築之土地，畫為「都市更新地區」，將做為「國家住宅及都市更新中心」用地。
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