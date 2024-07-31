快訊

路透最新民調曝光！賀錦麗10天內雙殺川普 支持度、好感度維持領先

獨／高科大2教授爆學倫爭議 幫學生找槍手代筆論文涉貪汙罪法辦

被孤立的訊號？國際法庭認定以色列「非法占領」

挺過紛擾 高市都發局通過小港捷運線2站土地變更

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市都發局通過捷運小港林園延伸線RL4、RL5站周邊土地變更案。圖／高市都發局提供
高市都發局通過捷運小港林園延伸線RL4、RL5站周邊土地變更案。圖／高市都發局提供

高雄市都委會昨審議通過捷運小港林園延伸線RL4、RL5站周邊土地變更等案，盼打造為南高雄新門戶，另通過新興區軍聞社與青年日報等舊址作為國家住宅及都市中心用地，推動社宅政策。

副市長林欽榮說，捷運小港林園線串連臨海工業區、新材料循環經濟產業園區、林園工業區3大產業園區，透過RL4、RL5捷運站周邊土地變更，可引入居住人口，提升捷運運量，翻轉林園地區。

捷運小港、林園延伸線土地徵收問題，地方居民意見歧異，曾引發抗爭，高雄市都發局表示，依去年3月都委會決議，已優先以反對地主意見較少的RL4、RL5捷運站周邊地區重新修正規畫草案，期間陸續舉辦4場工作坊及2場座談會，蒐集地主意見，基於尊重民眾意願，就區段徵收不同意者，調整不納入都市計畫變更範圍。

都發局並指，這次專案通檢有5大規畫重點，包括以畫設住宅區為原則，捷運站周邊規畫為商業區；規畫公園、綠地、廣場和停車場等公共設施；配合去年12月行政院通過的提升社宅用地供給精進措施，規畫一處社福專區，保障弱勢族群居住權益；健全道路系統，配合周邊道路系統調整路網；配合淨零政策，新增基地綠化及綠建築

都委會昨也通過，擇定新興區原軍聞社青年日報高雄分社、陸軍服務社營改基金及周邊達更新年限私有建築之土地，畫為「都市更新地區」，將做為「國家住宅及都市更新中心」用地。

捷運 綠建築

延伸閱讀

高捷小港林園線2站周邊土地變更 打造南高新門戶

雇工修外牆鷹架倒壓鄰房 中市府開罰屋主包商、下午拆除

34小時抽3萬個浴缸水量 高市德山街大樓復電

獨／高雄林園岸際海面驚見1遺體 層層漂流木包圍！不排除是福順輪船員

相關新聞

交通船客運量逐年成長 屏縣府將改造後壁湖漁港更便民

屏東後壁湖漁港交通船客運量逐年成長，成為遊客搭船到離島蘭嶼新選擇，每年估計逾5萬人次，為解決過往交通、停車亂象，且與當地...

挺過紛擾 高市都發局通過小港捷運線2站土地變更

高雄市都委會昨審議通過捷運小港林園延伸線RL4、RL5站周邊土地變更等案，盼打造為南高雄新門戶，另通過新興區軍聞社與青年...

雨後路面坑洞 高雄6天通報50起

2018年高雄暴雨曾炸出5千個「天坑」，凱米颱風又導致路面出現多處坑洞及下陷，新興區六合路補修後，仁武區八德一路、八德西...

高捷O9苓雅運動園區A基地招商 打造運動產業聚落新地標

「高雄市大眾捷運系統橘線O9苓雅運動園區站（A基地）土地開發案」昨日正式公告徵求投資人，O9案總面積2.03公頃，開發預...

日本和歌山議會參訪高雄 議長康裕成端出1飲品招待：吼搭啦

日本和歌山市議會今拜訪高雄市議會，參訪團一行22人昨日參與台南第十屆台日交流高峰會後，今日到高雄與議長康裕成和眾多高市議...

登革熱境外移入個案創5年新高！台中累計20例

暑假準備出國民眾注意，衛福部疾管署今表示，登革熱和屈公病境外移入個案數為五年同期新高，依疾管署監測資料顯示，截至昨日為止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。