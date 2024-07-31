2024澎湖海上花火節 雨中謝幕嗨到最高點

為期近3個月的「2024澎湖國際海上花火節」，今晚壓軸主場閉幕秀，縣府估計逾2萬遊客進場，無人機展演與花火施放在雨中分外絢爛美麗。花火節期間為澎湖帶來63萬人次遊客，創造超過新台幣37億元觀光產值。

澎湖國際海上花火節馬公主場今晚閉幕，安排航海王主題音樂會、航海王動漫演唱會以及新生代女歌手楊淨宇、許君君和布丁等人帶來演出，700台無人機演出限定航海王主題無人機秀和超過700發煙火升空，在煙雨中展演。

澎湖縣長陳光復與議長陳毓仁等人率領縣府團隊和議員，與現場逾2萬名進場觀賞的遊客，共同見證了花火節的今年花火節的閉幕。

雖然澎湖國際海上花火節馬公主場今晚閉幕，但白沙吉貝離島場原訂28日舉行，因颱風凱米過後海象不佳，延至8月5日登島施放，滿足離島的居民與遊客的願望。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年花火節結合航海王動畫25週年，從5月2日至今晚閉幕，活動期間縣府收集超過萬份問卷調查，旅客整體滿意度高達97%，有86%是來自外地遊客，並有超過4成以上為多次前來參加花火節。